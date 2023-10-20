  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Projet immobilier

Жилой квартал Projet immobilier

Ашкелон, Израиль
от
$561,800
;
6
Оставить заявку
ID: 27191
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Уникальный жилой проект, который переопределяет саму суть роскошной жизни в оживленном и процветающем районе Ашкелон. Четыре 9-этажных здания и 102 3, 4 и 5-комнатные квартиры, наземный сад, пентхаусы и мини-пентхаусы. Все квартиры тщательно спроектированы и аккуратны в каждой детали для функционального и комфортного интерьера. На первом этаже вы найдете роскошный входной зал с элегантными штрихами, которые характеризуют проект, который также включает в себя большие парковочные места и места для хранения. Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от оживленного торгового центра, высокотехнологичного парка и железнодорожного вокзала и окружен зелеными насаждениями и учебными заведениями для всех возрастов. Это идеальное сочетание сельского спокойствия и городского образа жизни.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,12 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Иерусалим, Израиль
от
$898,880
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$842,138
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,37 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet immobilier
Ашкелон, Израиль
от
$561,800
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Показать все Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$605,620
Новый проект недвижимости в районе Мекор Хаим, 9-этажное здание с красивыми внутренними и внешними преимуществами. Парковка для каждой квартиры. Идеальное расположение, недалеко от парка Хамесила, будущего трамвая и в нескольких шагах от района Бака и Мочава. Германит. Большой выбор апартаме…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,24 млн
Статус проекта Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Жаботинский - это бутик-здание, стратегически расположенное в 7 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проект…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$771,632
Жилой проект на кириате Менахем, граничащий с кириат-йовелем, состоит из 2 башен 31 этажа и 3 зданий 9 этажей, проект расположен у подножия нового Трамвая. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса. Парковка для каждой квартиры. Гибкий график с легкостью оплаты. Доставка 4 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации