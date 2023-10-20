Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

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В центре города Иерусалима стоит здание с красивым вестибюлем
Большие 2 комнаты 70 м2, + балкон 10 м2, просторная гостиная, большое спальное пространство, с потенциалом сделать его 3 штуки.
Близость трамвая, в нескольких минутах ходьбы от мамиллы.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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