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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$744,385
02.04.2025
$744,385
16.02.2025
$746,505
07.01.2025
$727,955
;
5
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ID: 24405
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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В центре города Иерусалима стоит здание с красивым вестибюлем Большие 2 комнаты 70 м2, + балкон 10 м2, просторная гостиная, большое спальное пространство, с потенциалом сделать его 3 штуки. Близость трамвая, в нескольких минутах ходьбы от мамиллы.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
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