Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Новая и новейшая программа Ashdod Marina Ноги в воде Строительство очень высокого положения с лучшими материалами Перед лодками и морем, рядом с кафе, ресторанами и магазинами Резиденция: Входной зал 5 звезд Деревянный вход Парковка и подвал под землей Ультра быстрые лифты, включая шабат Квартиры: Бронированный дизайн входной двери Внутренняя дверь «Pandoor» Земля 1 метр на 1 метр Терраса в Теке Кухня, оборудованная мебелью и мрамором Электрические роликовые жалюзи по всей квартире Закрытая схема видеодомофона Солнечная или электрическая горячая вода