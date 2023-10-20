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Жилой квартал Appartement a louer a arnona

Иерусалим, Израиль
от
$1,826
04.03.2025
$1,826
12.02.2025
$1,831
12.02.2025
$1,801
03.01.2025
$1,808
;
7
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ID: 24088
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Очаровательное здание с лифтом 3 спальни 3-й этаж стоянка Махсан Район Арнона, Иерусалим Пастырская атмосфера Иерусалима Сообщество качества, рядом с культурными и досуговыми центрами. Рядом с районом Бекаа

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a louer a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,826
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