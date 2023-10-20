Жилой квартал Appartement a louer a arnona

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Очаровательное здание с лифтом
3 спальни
3-й этаж
стоянка
Махсан
Район Арнона, Иерусалим
Пастырская атмосфера Иерусалима
Сообщество качества, рядом с культурными и досуговыми центрами.
Рядом с районом Бекаа
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Исключительный... Красивая квартира из 5 номеров расположена в центре города Раанана.
Очень большая гостиная. Красивые спальни (около 15 м2) каждая. 2 ванные комнаты. Одеваться. терраса 15 м2 с западной стороны вид на дегаже. Подвал и парковка.
Шаббатский аск, терраса soccah 16 м2