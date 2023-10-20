Жилой квартал Calme particulier bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf bel appartement

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Просторная квартира в Кирьят Шмуэль!
Адрес: Rue Arave Berlin, Кирьят Шмуэль
Площадь: 139 м2 + терраса 70 м2
Прекрасный вид на Кнессет
Частная парковка
Эта светлая и просторная квартира - редкая возможность! Он полностью отремонтирован, предлагая возможность удовлетворить ваши потребности. …
В центре города Иерусалима стоит здание с красивым вестибюлем
Большие 2 комнаты 70 м2, + балкон 10 м2, просторная гостиная, большое спальное пространство, с потенциалом сделать его 3 штуки.
Близость трамвая, в нескольких минутах ходьбы от мамиллы
В центре Иерусалима, граничащем с реабилитацией, лицом к большой синагоге,
Красивые 3 комнаты площадью 65 м2, вписанные в арнону с 2 большими спальнями и красивой гостиной с балконом высотой под потолком.
немедленно доступный