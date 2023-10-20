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  4. Жилой квартал Calme particulier bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf bel appartement

Жилой квартал Calme particulier bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf bel appartement

Ашкелон, Израиль
от
$528,092
02.04.2025
$528,092
24.02.2025
$529,596
04.02.2025
$520,948
24.12.2024
$522,828
;
5
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ID: 23482
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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A barnea красивый 4 комнаты новый этаж спортзал в здании

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Calme particulier bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf bel appartement
Ашкелон, Израиль
от
$528,092
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