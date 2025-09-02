Апарт-отель Магнум Ресорт Санур

MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Индийского океана в престижном районе Санур. Санур известен как самый инфраструктурно развитый курорт Бали с живописной набережной длиной 5,5 км, белоснежными пляжами и спокойной лагуной, защищенной рифами. В пешей доступности находятся ключевые объекты: причал для яхт (180 м), гольф-клуб Удаяна (2,3 км), международная школа (1,5 км) и торговый центр Icon Bali (20 м).

О проекте:

Победитель престижных премий Property Awards (включая номинации Best New Hotel Construction & Design Asia Pacific и Architecture Multiple Residence Indonesia), MAGNUM RESORT SANUR сочетает в себе элитную недвижимость и пятизвездочный сервис. Комплекс занимает 12 000 м² и включает 156 апартаментов, спроектированных известным архитектором Антони Пьетро. Дизайн интерьера и экстерьера выполнен с использованием премиальных материалов: итальянского мрамора, керамогранита Crystaline и люксовой сантехники Moen.

Инфраструктура:

Private Beach Lounge - единственный на Бали комплекс с собственным пляжным лаунджем (60 м береговой линии).

- единственный на Бали комплекс с собственным пляжным лаунджем (60 м береговой линии). Роскошные зоны отдыха - rooftop-бар Moon с панорамным видом на океан и вулкан Агунг, ресторан с фьюжн-кухней, спа-центр, фитнес-зал, коворкинг и детская зона.

- rooftop-бар Moon с панорамным видом на океан и вулкан Агунг, ресторан с фьюжн-кухней, спа-центр, фитнес-зал, коворкинг и детская зона. Технологии - система «Умный дом» для управления освещением, климатом и безопасностью.

- система «Умный дом» для управления освещением, климатом и безопасностью. Дополнительные услуги - яхта для резидентов, консьерж-сервис, охрана 24/7.

Планировки и цены:

Однокомнатные апартаменты (101 м²): кухня-гостиная, спальня, ванная, терраса с джакузи.

(101 м²): кухня-гостиная, спальня, ванная, терраса с джакузи. Двухкомнатные апартаменты (202 м²): 2 спальни, 2 ванные, балкон с джакузи, вид на океан.

Инвестиционная привлекательность:

Высокий спрос : 95% запросов на недвижимость в Сануре — это первая береговая линия.

: 95% запросов на недвижимость в Сануре — это первая береговая линия. Доходность : Потенциал роста стоимости: до 50% за период строительства (сдача в 2027 году). Годовая доходность: от 12%.

: Управляющая компания — международный лидер Colliers, обеспечивающий высокие стандарты обслуживания и стабильную доходность.

Команда:

Проект разработан Magnum Estate — ведущим застройщиком премиальной недвижимости на Бали с репутацией надежного девелопера.

Уникальные преимущества:

Прямой выход к океану — последний доступный участок первой линии в Сануре. Особая инвестиционная зона — правительство Индонезии развивает инфраструктуру района (новый порт, клиника, торговый центр).



MAGNUM RESORT SANUR — это эксклюзивная возможность владеть недвижимостью в самом престижном районе Бали с высоким потенциалом доходности и роскошным уровнем жизни. Идеальный выбор для инвесторов, ценящих премиум-качество и уникальные локации.