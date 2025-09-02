  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Денпасар
  4. Апарт-отель Магнум Ресорт Санур

Апарт-отель Магнум Ресорт Санур

Sanur, Индонезия
от
$410,000
24.09.2025
$410,000
29.02.2024
$380,000
BTC
4.8768684
ETH
255.6175224
USDT
405 360.6473906
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 16042
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Город
    Денпасар
  • Город
    Sanur

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Индийского океана в престижном районе Санур. Санур известен как самый инфраструктурно развитый курорт Бали с живописной набережной длиной 5,5 км, белоснежными пляжами и спокойной лагуной, защищенной рифами. В пешей доступности находятся ключевые объекты: причал для яхт (180 м), гольф-клуб Удаяна (2,3 км), международная школа (1,5 км) и торговый центр Icon Bali (20 м).

 

О проекте:
Победитель престижных премий Property Awards (включая номинации Best New Hotel Construction & Design Asia Pacific и Architecture Multiple Residence Indonesia), MAGNUM RESORT SANUR сочетает в себе элитную недвижимость и пятизвездочный сервис. Комплекс занимает 12 000 м² и включает 156 апартаментов, спроектированных известным архитектором Антони Пьетро. Дизайн интерьера и экстерьера выполнен с использованием премиальных материалов: итальянского мрамора, керамогранита Crystaline и люксовой сантехники Moen.

 

Инфраструктура:

  • Private Beach Lounge - единственный на Бали комплекс с собственным пляжным лаунджем (60 м береговой линии).
  • Роскошные зоны отдыха - rooftop-бар Moon с панорамным видом на океан и вулкан Агунг, ресторан с фьюжн-кухней, спа-центр, фитнес-зал, коворкинг и детская зона.
  • Технологии - система «Умный дом» для управления освещением, климатом и безопасностью.
  • Дополнительные услуги - яхта для резидентов, консьерж-сервис, охрана 24/7.

 

Планировки и цены:

  • Однокомнатные апартаменты (101 м²): кухня-гостиная, спальня, ванная, терраса с джакузи.
  • Двухкомнатные апартаменты (202 м²): 2 спальни, 2 ванные, балкон с джакузи, вид на океан.

 

Инвестиционная привлекательность:

  • Высокий спрос: 95% запросов на недвижимость в Сануре — это первая береговая линия.
  • Доходность
    • Потенциал роста стоимости: до 50% за период строительства (сдача в 2027 году).
    • Годовая доходность: от 12%.
  • Управляющая компания — международный лидер Colliers, обеспечивающий высокие стандарты обслуживания и стабильную доходность.

 

Команда:
Проект разработан Magnum Estate — ведущим застройщиком премиальной недвижимости на Бали с репутацией надежного девелопера.

 

Уникальные преимущества:

  1. Прямой выход к океану — последний доступный участок первой линии в Сануре.
  2. Особая инвестиционная зона — правительство Индонезии развивает инфраструктуру района (новый порт, клиника, торговый центр).


MAGNUM RESORT SANUR — это эксклюзивная возможность владеть недвижимостью в самом престижном районе Бали с высоким потенциалом доходности и роскошным уровнем жизни. Идеальный выбор для инвесторов, ценящих премиум-качество и уникальные локации.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 101.0
Цена за м², USD 4,059
Цена квартиры, USD 410,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 202.0
Цена за м², USD 3,861
Цена квартиры, USD 780,000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 337.0
Цена за м², USD 10,386
Цена квартиры, USD 3,50 млн

Местонахождение на карте

Sanur, Индонезия

Видеообзор апарт - отель Магнум Ресорт Санур

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс JAY GRAY
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$136,000
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Candidasa, Индонезия
от
$1,98 млн
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$318,348
Жилой комплекс Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$125,000
Вы просматриваете
Апарт-отель Магнум Ресорт Санур
Sanur, Индонезия
от
$410,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Показать все Жилой комплекс Pandawa Hills
Жилой комплекс Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$125,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 37 м²
2 объекта недвижимости 2
Pandawa Hills  Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ Полное юридическое сопровождение Внутренняя отделка и мебелирование Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи Проектирование и разработка дизайн прое…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Показать все Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$34,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 1 спальней, представляем виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Если вы ищете недорогое жилье, наша вилла с одной спальней в стиле глэмпинг может быть идеальным выбором для вас. Хотя на этой вилле нет собственной ванной комнаты, несколько в…
Застройщик
Arya Properties
Оставить заявку
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Показать все Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты 7 минут до пляжа Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Площадь апартаментов - 38 м² Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с …
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
02.09.2025
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
Показать все публикации