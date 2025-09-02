Апарт-отель Магнум Ресорт Санур

MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Индийского океана в престижном районе Санур. Санур известен как самый инфраструктурно развитый курорт Бали с живописной набережной длиной 5,5 км, белоснежными пляжами и спокойной лагуной, защищенной рифами. В пешей доступности находятся ключевые объекты: причал для яхт (180 м), гольф-клуб Удаяна (2,3 км), международная школа (1,5 км) и торговый центр Icon Bali (20 м).
О проекте:
Победитель престижных премий Property Awards (включая номинации Best New Hotel Construction & Design Asia Pacific и Architecture Multiple Residence Indonesia), MAGNUM RESORT SANUR сочетает в себе элитную недвижимость и пятизвездочный сервис. Комплекс занимает 12 000 м² и включает 156 апартаментов, спроектированных известным архитектором Антони Пьетро. Дизайн интерьера и экстерьера выполнен с использованием премиальных материалов: итальянского мрамора, керамогранита Crystaline и люксовой сантехники Moen.
Инфраструктура:
Планировки и цены:
Инвестиционная привлекательность:
Команда:
Проект разработан Magnum Estate — ведущим застройщиком премиальной недвижимости на Бали с репутацией надежного девелопера.
Уникальные преимущества:
MAGNUM RESORT SANUR — это эксклюзивная возможность владеть недвижимостью в самом престижном районе Бали с высоким потенциалом доходности и роскошным уровнем жизни. Идеальный выбор для инвесторов, ценящих премиум-качество и уникальные локации.