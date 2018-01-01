ERA INVEST GROUP

Каракокали, Турция

от € 145,000

Сдача в: 2024

Застройщик: Kalite Construction

Квартира в Турции от застройщика в районе Оба, Алания, региона Анталия. Удобное транспортное сообщение - два аэропорта в доступности - Анталия и Газипаша (40 км) ✈️ Квартира в Алании в районе Оба, где есть вся инфраструктура как для отдыха, так и для постоянного проживания, включая торговый центр, школы, детские сады. Это новый современный деловой центр Алании. Добавьте к этому бесконечные пляжи - и вот вам рецепт наполненной и счастливой жизни! ☀️🏖 Квартира площадью 47 м2 (нетто) 1+1, состоит из кухни-гостиной и спальни, с одним санузлом. Купить квартиру в Турции стоит как для постоянного, так и для сезонного проживания. Ее легко сдавать в аренду, когда это нужно. Наша компания сможет взять на себя все вопросы по управлению вашей недвижимостью в Турции. Квартира сдается с полной чистовой отделкой, сантехникой и кухней. Срок сдачи - конец 2024 года. Дополнительно можно заказать полную меблировку квартиры и к сдаче дома вы получите уже готовую к проживанию квартиру. Надежный застройщик с хорошей репутацией, который строит жилье только премиум класса по самым современным европейским стандартам, в том числе и отделки. В жилом комплексе есть все возможные удобства - открытый бассейн, сауна, хамам, спорт-зал, детские площадки и много других приятных деталей - все это доступно жителям и входит в коммунальные платежи (около 40 евро в месяц). При покупке недвижимости в Турции доступно получение ВНЖ. Район открыт для получения ВНЖ. При покупке нескольких квартир на сумму более 400 тысяч долларов можно получить гражданство Турции - отличный вариант для инвестора! Купить недвижимость в Турции можно в рассрочку без %, с первым взносом 30% и ежеквартальными платежами до конца строительства. Скидка при 100% оплате! Возможны любые формы оплаты, в том числе наличными в рублях, банковским переводом и другие. Возможен дистанционный показ и удаленная сделка.