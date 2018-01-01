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ERA INVEST GROUP

Benoa Square Building JI. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan, Kuta-Ball
;
ERA INVEST GROUP
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
t.me/+0i6kiwsp8m01YTcy
Новостройки
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Жилой комплекс в Алании, Оба от застройщика
Жилой комплекс в Алании, Оба от застройщика
Каракокали, Турция
от € 145,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Kalite Construction
Квартира в Турции от застройщика в районе Оба, Алания, региона Анталия.  Удобное транспортное сообщение - два аэропорта в доступности - Анталия и Газипаша (40 км) ✈️ Квартира в Алании в районе Оба, где есть вся инфраструктура как для отдыха, так и для постоянного проживания, включая торговый центр, школы, детские сады. Это новый современный деловой центр Алании.  Добавьте к этому бесконечные пляжи - и вот вам рецепт наполненной и счастливой жизни! ☀️🏖 Квартира площадью 47 м2 (нетто) 1+1, состоит из кухни-гостиной и спальни, с одним санузлом.  Купить квартиру в Турции стоит как для постоянного, так и для сезонного проживания. Ее легко сдавать в аренду, когда это нужно. Наша компания сможет взять на себя все вопросы по управлению вашей недвижимостью в Турции. Квартира сдается с полной чистовой отделкой, сантехникой и кухней. Срок сдачи - конец 2024 года. Дополнительно можно заказать полную меблировку квартиры и к сдаче дома вы получите уже готовую к проживанию квартиру. Надежный застройщик с хорошей репутацией, который строит жилье только премиум класса по самым современным европейским стандартам, в том числе и отделки. В жилом комплексе есть все возможные удобства - открытый бассейн, сауна, хамам, спорт-зал, детские площадки и много других приятных деталей - все это доступно жителям и входит в коммунальные платежи (около 40 евро в месяц).  При покупке недвижимости в Турции доступно получение ВНЖ. Район открыт для получения ВНЖ.  При покупке нескольких квартир на сумму более 400 тысяч долларов можно получить гражданство Турции - отличный вариант для инвестора! Купить недвижимость в Турции можно в рассрочку без %, с первым взносом 30% и ежеквартальными платежами до конца строительства. Скидка при 100% оплате! Возможны любые формы оплаты, в том числе наличными в рублях, банковским переводом и другие. Возможен дистанционный показ и удаленная сделка.
Вилла в Чангу 500 м до океана с видом на вулкан
Вилла в Чангу 500 м до океана с видом на вулкан
Canggu, Индонезия
от € 209,037
Сдача в: 2024
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩 🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду  📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре. 💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур Свяжитесь по WhatsApp  🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.  🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль. Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).  Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы. Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥 Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от € 81,797
Сдача в: 2024
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Виллу от застройщика в закрытом коттеджном поселке в Убуде, Бали🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. В коттеджном поселке предусмотрены несколько типов недвижимости для покупки:  апартаменты  таунхаусы 100 м2 виллы 150 м2 виллы по индивидуальным проектам  Коттеджные поселок расположен непосредственно рядом с Parq Ubud, это значит, что в пешей доступности (2 минуты) в вашем распоряжении будут более 8 ресторанов, коворкинг, спорт-зал и регулярные культурные мероприятия.  Строительство осуществляется командой профессионалов с соблюдением европейских стандартов, в том числе к гидроизоляции фундамента и стен. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Сдачей вилл в аренду занимается профессиональная управляющая компания.   Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Вилла 2 спальни с личным бассейном в Денпасаре, Бали
Вилла 2 спальни с личным бассейном в Денпасаре, Бали
Padangsambian, Индонезия
от € 77,253
Сдача в: 2024
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Предлагаем купить виллу от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. Это одно из лучших предложений на новую виллу на острове. Вилла 80 м2 с двумя спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами, собственным бассейном, который занимает центральное место на вилле. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Наша компания готова взять вашу виллу в управление.  Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Многоквартирный жилой дом Panorama Demirtas
Многоквартирный жилой дом Panorama Demirtas
Seki, Турция
от € 99,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Kalite Construction
Доступные квартиры в Турции от застройщика, в новом здании премиум-класса в развивающемся районе Алании, Демиртас, на побережье Средиземного моря 🇹🇷   Квартира площадью 47 м2 ( net ) 1 + 1 состоит из кухни-гостиной и спальни с одной ванной комнатой.   Удобное транспортное сообщение - два аэропорта в пределах досягаемости - Анталия и Газипаша.   Район развивается, появляется все больше и больше достопримечательностей, магазинов, торговых центров и ресторанов. Есть школы, детские сады. Город улучшается и становится еще красивее.   Демиртас - самая многообещающая область Алании, более прибыльная, чем Махмутлар, Тосмур или Оба, лучшего качества и намного лучше, чем Мерсин! Много живописных мест для прогулок и, конечно же, широкие красивые пляжи ️️ 🏖 Покупка недвижимости в Турции стоит как постоянного, так и сезонного проживания. Легко сдавать в аренду при необходимости. Наша компания сможет решить все вопросы, связанные с управлением вашей собственностью в Турции. Квартира поставляется с полной отделкой, сантехникой и кухней. Дата завершения - конец 2024 года. Надежный разработчик с хорошей репутацией, который строит только жилье премиум-класса в соответствии с самыми современными европейскими стандартами, включая отделку. В жилом комплексе представлены все возможные удобства - открытый бассейн, сауна, хаммам, тренажерный зал, игровые площадки и многие другие приятные детали - все это доступно для жителей и включено в счета за коммунальные услуги ( около 40 евро в месяц ). При покупке квартиры в Алании можно получить вид на жительство в Турции. Район открыт для получения вида на жительство. Вы можете купить квартиру в Алании в рассрочку без%, с первоначальным взносом 30% и ежеквартальными платежами до конца строительства. Скидка при 100% оплате! Возможна любая форма оплаты, включая наличные, банковский перевод и другие. Удаленный дисплей и удаленная транзакция возможны. WhatsApp
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Наши агенты в Индонезия
Василий Минаев
Василий Минаев
5 объектов
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