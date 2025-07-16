  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Денпасар
  4. Жилой комплекс Современные таунхаусы в самом сердце престижного туристического района Бали, Индонезия

Жилой комплекс Современные таунхаусы в самом сердце престижного туристического района Бали, Индонезия

Sanur, Индонезия
от
$255,370
;
16
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27052
ID новостройки на Realting
In CRM: 2465964
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Город
    Денпасар
  • Город
    Sanur

О комплексе

Новый эксклюзивный комплекс современных таунхаусов в центре Санура идеально подойдет как для получения арендного дохода, так и для собственного проживания. Современный дизайн с использованием качественных материалов и высочайших стандартов.

Особенности квартир

Полностью меблированные дона, включая кухонную бытовую технику и сантехнику.

Преимущества
  • Прогнозируемое увеличение стоимость - 20% к завершению строительства (октябрь 2025 года)
  • Ежегодный арендный доход - 11-13%
  • Высокий спрос на аренду в районе Санур круглый год
  • Идеально для краткосрочной и долгосрочной аренды
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Санур, на спокойной центральной улице, в пешей доступности от пляжа, в окружении супермаркетов, кафе, школ, тренажерных залов и медицинских центров.

Местонахождение на карте

Sanur, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Wana Giri, Индонезия
от
$160,676
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$120,174
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$245,355
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$345,401
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$697,403
Вы просматриваете
Жилой комплекс Современные таунхаусы в самом сердце престижного туристического района Бали, Индонезия
Sanur, Индонезия
от
$255,370
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Bukit, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Наш премиальный бутик-отель, расположенный в одной из лучших локаций Бали - в 400 метрах от пляжа Меласти, Букит. Проект включает в себя 90 юнитов, разработан с акцентом на уникальный стиль, панорамные виды, высокий уровень серв…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$84,022
Предлагаются 38 апартаментов в современном комплексе в самом центре Убуда. Типы квартир: стандартные студии, стеклянные студии, апартаменты с арками и двухуровневые апартаменты. Квартиры идеально подойдут для перепродажи в процессе строительства или для сдачи в аренду цифровым кочевникам или…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$751,087
Предлагается просторная вилла с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивым садом, парковочным местом, зоной отдыха на крыше и видами на океан. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Преимущества Если вы решите сдать виллу в аренду, чтобы максимизировать потенциал доходности в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации