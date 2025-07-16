Жилой комплекс Современные таунхаусы в самом сердце престижного туристического района Бали, Индонезия

Новый эксклюзивный комплекс современных таунхаусов в центре Санура идеально подойдет как для получения арендного дохода, так и для собственного проживания. Современный дизайн с использованием качественных материалов и высочайших стандартов.Особенности квартир
Полностью меблированные дона, включая кухонную бытовую технику и сантехнику.Преимущества
Недвижимость находится в районе Санур, на спокойной центральной улице, в пешей доступности от пляжа, в окружении супермаркетов, кафе, школ, тренажерных залов и медицинских центров.