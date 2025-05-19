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  4. Апарт-отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.

Апарт-отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.

Bukit, Индонезия
от
$99,000
BTC
1.1775853
ETH
61.7222798
USDT
97 879.7660772
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26363
ID новостройки на Realting
In CRM: 001175
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Карангасем
  • Город
    Kecamatan Karangasem
  • Деревня
    Bukit

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика!

Наш премиальный бутик-отель, расположенный в одной из лучших локаций Бали - в 400 метрах от пляжа Меласти, Букит.

Проект включает в себя 90 юнитов, разработан с акцентом на уникальный стиль, панорамные виды, высокий уровень сервиса.

Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей международной сети Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts - глобальная сеть из более 9 000 отелей в 95 странах мира.

Кол-во спален: студии, 1
Площадь: 22 м2 - 65 м2
Меблировка: полная

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Цена:

1-комнатные  площадью 29-36 м2 стоимостью от 99 000 USD
2-комнатные площадью 54-65 м2 стоимостью от 216 000 USD

 

Leasehold

Для инвесторов:

Перепродажа: Получайте прибыль от 30%
Аренда: Обеспечьте стабильный доход до 16%

Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!
Будет мобильное приложение где инвесторы смогут смотреть заполняемость и доходность в онлайн режиме!

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2027 года.


Инфраструктура:

  • Инфинити-бассейн
  • Спа-центр
  • Просторный ресторан
  • Working place
  • Руф-топ с террасой
  • И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.

Местонахождение на карте

Bukit, Индонезия

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Апарт-отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Bukit, Индонезия
от
$99,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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