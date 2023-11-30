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Realting.com
Греция
Жилая
периферия Западная Греция
Жильё в периферия Западная Греция, Греция
Municipality of Aigialeia
20
Патры
16
Municipal Unit of Diakopto
12
Пиргос
10
Municipal Unit of Patras
9
Municipality of Nafpaktia
7
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Municipal Unit of Antirrio
5
Municipality of Ilida
4
Municipality of Mesolongi
4
Municipality of West Achaea
4
Municipality of Zacharo
4
Municipal Unit of Dymi
4
Municipal Unit of Paralia
4
Захаро
4
Эйон
4
Амалиада
3
Лехена
3
Месолонгион
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Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
9
2
1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город
Лехена, Греция
5
2
118 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€160,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Калаврита, Греция
2
1
150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
€300,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ципский, Греция
5
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€170,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 1 спальня
Municipality of Mesolongi, Греция
1
1
3
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
€72,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysanthi, Греция
4
2
98 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€130,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Андрион, Греция
4
2
95 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спал…
€125,555
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с furnishings
Лампети, Греция
2
1
52 м²
1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€80,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кардамас, Греция
7
4
630 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
8
4
320 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,000,000
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
2
1
60 м²
2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
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Таунхаус 3 спальни с furnishings
Кастро, Греция
4
2
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€460,000
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Коттедж 5 спален с furnishings
Кардамас, Греция
8
3
280 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
€360,000
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Вилла 3 спальни с furnishings
Агиос Георгиос, Греция
4
2
300 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Вилла состоит из 3 спал…
€1,50 млн
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
3
1
70 м²
1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лампети, Греция
3
1
108 м²
4/1
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€165,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
3
1
80 м²
3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€130,000
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Таунхаус 5 спален с furnishings
Патры, Греция
6
2
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€165,000
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Квартира 1 спальня с furnishings
Skioessa, Греция
2
1
50 м²
2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mpalas, Греция
6
2
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
€210,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
румынский, Греция
5
2
190 м²
1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€180,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Мирсини, Греция
3
1
84 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€170,000
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Коттедж 5 спален с furnishings
Патры, Греция
7
4
306 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€390,000
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Charam, Греция
5
2
360 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€400,000
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Лехена, Греция
5
2
216 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€265,000
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Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Захаро, Греция
9
4
270 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€250,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Захаро, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€270,000
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Вилла 4 спальни с furnishings
Като Алисос, Греция
5
3
375 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 375 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Като Алисос, Греция
5
4
600 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,75 млн
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