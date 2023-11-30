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Жильё в периферия Западная Греция, Греция

Municipality of Aigialeia
20
Патры
16
Municipal Unit of Diakopto
12
Пиргос
10
Municipal Unit of Patras
9
Municipality of Nafpaktia
7
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Municipal Unit of Antirrio
5
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85 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ксилокера, Греция
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город в Лехена, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€160,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
€300,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ципский, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ципский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€170,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Mesolongi, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Mesolongi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
€72,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysanthi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€130,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Андрион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Андрион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спал…
€125,555
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с furnishings в Лампети, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€80,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Кардамас, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings в Кастро, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,000,000
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
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Таунхаус 3 спальни с furnishings в Кастро, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€460,000
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Коттедж 5 спален с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
€360,000
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Вилла 3 спальни с furnishings в Агиос Георгиос, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Агиос Георгиос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Вилла состоит из 3 спал…
€1,50 млн
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€165,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€130,000
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Таунхаус 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€165,000
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Квартира 1 спальня с furnishings в Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mpalas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
€210,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в румынский, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
румынский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€180,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Мирсини, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Мирсини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€170,000
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Коттедж 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€390,000
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Коттедж 4 спальни с furnishings в Charam, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Charam, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€400,000
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Коттедж 4 спальни с furnishings в Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€265,000
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Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Захаро, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Захаро, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€250,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€270,000
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Вилла 4 спальни с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 375 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,75 млн
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Типы недвижимости в периферия Западная Греция

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферия Западная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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