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Квартира 1 спальня
Municipality of Mesolongi, Греция
1
1
3
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
€72,000
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Квартира 1 спальня с furnishings
Лампети, Греция
2
1
52 м²
1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€80,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
2
1
60 м²
2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лампети, Греция
3
1
108 м²
4/1
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€165,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
3
1
80 м²
3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€130,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с furnishings
Skioessa, Греция
2
1
50 м²
2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dimitropoulo, Греция
3
1
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€160,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Андрион, Греция
3
1
94 м²
2/1
Продается квартира площадью 94 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€160,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skioessa, Греция
3
1
85 м²
3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€90,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Skioessa, Греция
3
1
78 м²
6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…
€80,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Архея Олимпия, Греция
2
1
50 м²
1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€60,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Като Кавури, Греция
3
65 м²
1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€105,000
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Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Vonitsa, Греция
3
2
100 м²
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
€78,000
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Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Калаврита, Греция
3
1
113 м²
2/1
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…
€100,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
3
1
65 м²
1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€98,000
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Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
3
1
75 м²
1
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€101,000
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