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Квартиры в периферия Западная Греция, Греция

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16 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Mesolongi, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Mesolongi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
€72,000
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Квартира 1 спальня с furnishings в Лампети, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€80,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€165,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€130,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с furnishings в Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dimitropoulo, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dimitropoulo, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€160,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Андрион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Андрион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 94 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€160,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€90,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…
€80,000
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Архея Олимпия, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Архея Олимпия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€60,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Като Кавури, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Като Кавури, Греция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€105,000
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Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Vonitsa, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Vonitsa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
€78,000
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Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Калаврита, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…
€100,000
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Квартира 2 спальни с furnishings в Поровицкий пляж, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€98,000
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Квартира 2 спальни с furnishings в Поровицкий пляж, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€101,000
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Параметры недвижимости в периферия Западная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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