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Жильё в Municipal Unit of Nafpaktos, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Nafpaktia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
€2,80 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Nafpaktia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€530,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Nafpaktia, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Nafpaktia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
€300,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafpaktos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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