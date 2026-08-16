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Жилье в Municipal Unit of Aegira, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$94,457
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$123,974
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Grekodom Development
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Вилла в Egira, Греция
Вилла
Egira, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$776,944
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж 4 спальни в Egira, Греция
Коттедж 4 спальни
Egira, Греция
Количество спален 4
Площадь 191 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 191 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$566,740
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegira, Греция

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