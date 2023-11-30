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Жильё в Municipal Unit of Aegio, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Valimitika, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€250,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с furnishings в Temeni, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Temeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€372,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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