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Жильё в Municipal Unit of Rio, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€750,000
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platani, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platani, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
€380,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Rio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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