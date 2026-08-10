Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Sympolitia
  4. Жилая

Жилье в Municipal Unit of Sympolitia, Греция

;
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Rododafni, Греция
Квартира 2 спальни
Rododafni, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sympolitia, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти