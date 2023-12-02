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Жильё в Municipal Unit of Sympolitia, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dimitropoulo, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dimitropoulo, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€160,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sympolitia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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