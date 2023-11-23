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Жильё в Municipality of Nafpaktia, Греция

Municipal Unit of Antirrio
5
7 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Nafpaktia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
€2,80 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platanite, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platanite, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в районе Като Платанитис, муниципалитета города Нафпактос. Таунхаус нахо…
€165,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platanite, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanite, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в подлость, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
подлость, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Platanite, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Platanite, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€530,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ано Платанитис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ано Платанитис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€195,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с furnishings в Лестница, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Лестница, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
€300,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в Municipality of Nafpaktia

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Nafpaktia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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