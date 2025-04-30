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Дома с бассейном в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
23
Nea Moudania
13
Неа-Триглия
7
11 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$502,897
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Вилла 1 комната в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Цена по запросу
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Фоникес, Греция
Коттедж 10 комнат
Фоникес, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
$1,68 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 4 комнаты
Айос-Мамас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
$678,433
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Вилла 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
$834,995
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$241,558
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$502,897
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Лаккома, Греция
Вилла 5 комнат
Лаккома, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$737,583
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Вилла 6 комнат в Агиос Павлос, Греция
Вилла 6 комнат
Агиос Павлос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
$923,992
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Таунхаус 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается таунхаус площадью 46 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$155,423
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на горы
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