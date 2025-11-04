Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Nea Propontida
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
26
Nea Moudania
20
Неа-Триглия
11
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Айос-Мамас, Греция
Дом 4 спальни
Айос-Мамас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Βρίσκεστε μπροστά σε ένα υπέροχο οικόπεδο που συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία με την άμεση πρόσ…
$302,558
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти