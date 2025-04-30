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Дома с видом на море в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
23
Nea Moudania
13
Неа-Триглия
7
45 объектов найдено
Коттедж 9 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 9 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$177,436
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Таунхаус 6 комнат в Портес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Портес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$335,265
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$502,897
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$218,144
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Коттедж 6 комнат в Созополи, Греция
Коттедж 6 комнат
Созополи, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$469,684
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Коттедж 7 комнат в Созополи, Греция
Коттедж 7 комнат
Созополи, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$366,079
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Вилла 1 комната в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Цена по запросу
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж, на стадии строительства, с площадью 70 кв.м в курортном посёлке полуостро…
$334,188
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$208,749
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$452,029
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$417,497
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$782,807
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$229,624
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
$887,182
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Таунхаус 8 комнат в Созополи, Греция
Таунхаус 8 комнат
Созополи, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
$678,433
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Вилла 7 комнат в Nea Gonia, Греция
Вилла 7 комнат
Nea Gonia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных …
$444,322
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Коттедж 3 комнаты в Неа Флогита, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа Флогита, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$260,936
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Коттедж 1 комната в На Плагия, Греция
Коттедж 1 комната
На Плагия, Греция
Число комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 186 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Второй…
$219,186
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$167,944
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Коттедж 5 комнат
Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$708,968
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Коттедж 10 комнат в Фоникес, Греция
Коттедж 10 комнат
Фоникес, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
$1,68 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$333,998
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Коттедж 8 комнат в Дионисиоу ( Диониси ), Греция
Коттедж 8 комнат
Дионисиоу ( Диониси ), Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$820,360
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Коттедж 7 комнат в Созополи, Греция
Коттедж 7 комнат
Созополи, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$521,872
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Таунхаус 4 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$260,936
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$604,457
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Коттедж 7 комнат в Крини, Греция
Коттедж 7 комнат
Крини, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$407,060
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Вилла 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
$834,995
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$147,172
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Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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