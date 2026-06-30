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Дома с террасой в Municipality of Nea Propontida, Греция

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Неа-Триглия
54
Nea Kallikrateia
33
Nea Moudania
25
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в На Плагия, Греция
Вилла 6 комнат
На Плагия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с панорамным видом на море | Неа-Муданья, Халкидики Роскошная трехэтажна…
$1,05 млн
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