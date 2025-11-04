Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Nea Propontida
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
26
Nea Moudania
20
Неа-Триглия
11
4 объекта найдено
Дом 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Πωλείται μια εξαιρετική μεζονέτα 104 τ.μ., ιδανική επιλογή για εξοχική κατοικία ή μόνιμη δια…
$406,588
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Айос-Мамас, Греция
Дом 4 спальни
Айос-Мамас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Βρίσκεστε μπροστά σε ένα υπέροχο οικόπεδο που συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία με την άμεση πρόσ…
$302,558
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Σας παρουσιάζουμε μια εντυπωσιακή γωνιακή επιπλωμένη μεζονέτα, ιδανικά τοποθετημένη ακριβώς …
$670,550
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Monte OnlineMonte Online
Дом 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Πωλείται όμορφη, πλήρως λειτουργική εξοχική μονοκατοικία, ιδανική για μόνιμη ή παραθεριστική…
$151,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти