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Дома с видом на горы в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
23
Nea Moudania
13
Неа-Триглия
7
19 объектов найдено
Коттедж 9 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 9 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$177,436
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Таунхаус 6 комнат в Портес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Портес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$335,265
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$502,897
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Коттедж 7 комнат в Созополи, Греция
Коттедж 7 комнат
Созополи, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$366,079
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Вилла 1 комната в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$452,029
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$240,061
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$417,497
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Вилла 7 комнат в Nea Gonia, Греция
Вилла 7 комнат
Nea Gonia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных …
$444,322
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Коттедж 10 комнат в Фоникес, Греция
Коттедж 10 комнат
Фоникес, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
$1,68 млн
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Коттедж 4 комнаты в На Плагия, Греция
Коттедж 4 комнаты
На Плагия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 103 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$276,592
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Коттедж 4 комнаты в Портария, Греция
Коттедж 4 комнаты
Портария, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$193,093
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$502,897
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$424,669
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Вилла 5 комнат в Лаккома, Греция
Вилла 5 комнат
Лаккома, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$737,583
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$893,545
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Вилла 6 комнат в Агиос Павлос, Греция
Вилла 6 комнат
Агиос Павлос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
$923,992
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Коттедж 5 комнат в Портария, Греция
Коттедж 5 комнат
Портария, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
$336,393
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Коттедж 8 комнат в Rodokipos, Греция
Коттедж 8 комнат
Rodokipos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 3 спальны…
$439,295
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Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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