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Новостройки в Municipality of Glyfada, Греция

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Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Municipality of Glyfada, Греция
от
$286,554
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa Расположенная в престижном районе Глифада на Афинской Ривьере, квартира представляет собой привлекательную возможность как для комфортного проживания, так и для инвестиций. Объект соответствует требованиям программы Greek Golden Visa,…
Агентство
Invest Cafe
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