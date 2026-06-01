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Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa

Municipality of Glyfada, Греция
от
$288,563
;
6
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ID: 38014
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Glyfada
  • Адрес
    Archipelagous

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa

Расположенная в престижном районе Глифада на Афинской Ривьере, квартира представляет собой привлекательную возможность как для комфортного проживания, так и для инвестиций. Объект соответствует требованиям программы Greek Golden Visa, позволяющей иностранным инвесторам получить вид на жительство в Греции при покупке недвижимости.

Характеристики объекта:

  • Планировка: 2 спальни + гостиная (2+1)
  • 3-й этаж
  • Жилая площадь: 79 м²
  • Просторная веранда: 32 м²
  • Вид на море
  • Полностью меблирована
  • Опциональное парковочное место
  • Подходит для получения Golden Visa
  • Стоимость: 376 800 €

Квартира отличается современной планировкой с объединенной зоной гостиной и кухни, двумя комфортными спальнями и просторной верандой, идеально подходящей для отдыха и ужинов на свежем воздухе. Панорамные окна обеспечивают обилие естественного света и открывают живописные виды на море и окрестности.

Проект расположен рядом с пляжами, ресторанами, торговыми центрами и яхтенными маринами. Глифада считается одним из самых престижных и востребованных районов Афинской Ривьеры, что делает объект привлекательным как для личного проживания, так и для сдачи в аренду.

Golden Visa • Афинская Ривьера • Полностью меблирована • Вид на море

Местонахождение на карте

Municipality of Glyfada, Греция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Municipality of Glyfada, Греция
от
$288,563
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Limar Homes
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Застройщик
Limar Homes
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