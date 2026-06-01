Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa

Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Расположенная в престижном районе Глифада на Афинской Ривьере, квартира представляет собой привлекательную возможность как для комфортного проживания, так и для инвестиций. Объект соответствует требованиям программы Greek Golden Visa, позволяющей иностранным инвесторам получить вид на жительство в Греции при покупке недвижимости.
Характеристики объекта:
Квартира отличается современной планировкой с объединенной зоной гостиной и кухни, двумя комфортными спальнями и просторной верандой, идеально подходящей для отдыха и ужинов на свежем воздухе. Панорамные окна обеспечивают обилие естественного света и открывают живописные виды на море и окрестности.
Проект расположен рядом с пляжами, ресторанами, торговыми центрами и яхтенными маринами. Глифада считается одним из самых престижных и востребованных районов Афинской Ривьеры, что делает объект привлекательным как для личного проживания, так и для сдачи в аренду.
Golden Visa • Афинская Ривьера • Полностью меблирована • Вид на море