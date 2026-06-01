Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa

Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa

Расположенная в престижном районе Глифада на Афинской Ривьере, квартира представляет собой привлекательную возможность как для комфортного проживания, так и для инвестиций. Объект соответствует требованиям программы Greek Golden Visa, позволяющей иностранным инвесторам получить вид на жительство в Греции при покупке недвижимости.

Характеристики объекта:

Планировка: 2 спальни + гостиная (2+1)

3-й этаж

Жилая площадь: 79 м²

Просторная веранда: 32 м²

Вид на море

Полностью меблирована

Опциональное парковочное место

Подходит для получения Golden Visa

Стоимость: 376 800 €

Квартира отличается современной планировкой с объединенной зоной гостиной и кухни, двумя комфортными спальнями и просторной верандой, идеально подходящей для отдыха и ужинов на свежем воздухе. Панорамные окна обеспечивают обилие естественного света и открывают живописные виды на море и окрестности.

Проект расположен рядом с пляжами, ресторанами, торговыми центрами и яхтенными маринами. Глифада считается одним из самых престижных и востребованных районов Афинской Ривьеры, что делает объект привлекательным как для личного проживания, так и для сдачи в аренду.

Golden Visa • Афинская Ривьера • Полностью меблирована • Вид на море