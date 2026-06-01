Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa

Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Эксклюзивный пентхаус, расположенный в Глифаде — самом престижном районе Афинской Ривьеры. Просторная резиденция с частным бассейном, панорамным видом на море и современными технологиями станет идеальным выбором как для комфортной жизни, так и для долгосрочных инвестиций. Благодаря близости к масштабному проекту Ellinikon стоимость недвижимости в этом районе продолжает стабильно расти, делая объект особенно привлекательным для международных покупателей.
Стоимость
— €2 361 600
Характеристики квартиры
— Лот: C1 (4–5 этаж)
— Тип: Двухуровневый пентхаус
— 3 мастер-спальни
— 3 ванные комнаты
— 1 гостевой санузел (WC)
— Внутренняя площадь (NET): 185 м²
— Общая площадь (GROSS): 346,94 м²
— Частный бассейн — 21 м²
— Панорамный вид на море
О проекте
SOLMAR Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в тихом зелёном районе Глифады. Проект сочетает минималистичную архитектуру, просторные террасы, безупречное качество строительства и современные энергоэффективные технологии. Ограниченное количество резиденций обеспечивает эксклюзивность проекта, высокую ликвидность и отличный потенциал роста стоимости недвижимости.
Комплекс построен в соответствии со стандартом энергоэффективности класса A+, обеспечивая высокий уровень комфорта, безопасности и низкие эксплуатационные расходы.
Оснащение комплекса
— Энергетический класс A+
— Система Smart Home
— Автономный тепловой насос для отопления и охлаждения
— Водяной тёплый пол
— Высококачественные алюминиевые окна с превосходной тепло- и шумоизоляцией
— Фотоэлектрическая система Net Metering
— LED-освещение нового поколения
— Большие панорамные окна
— Бронированная противопожарная входная дверь
— Предустановка охранной сигнализации
— Автоматическое освещение общих зон
— Современный минималистичный дизайн
— Высококачественные материалы отделки
Расположение
Глифада — самый престижный район Афинской Ривьеры, известный своими пляжами, ресторанами высокой кухни, бутиками премиальных брендов, яхтенными маринами и высоким уровнем жизни. Резиденция расположена рядом с проектом Ellinikon — крупнейшим проектом городского развития в Европе, который значительно повышает инвестиционную привлекательность недвижимости в этом районе.
В непосредственной близости находятся:
— Пляж Глифады — около 1,8 км
— Glyfada Golf Club — около 640 м
— Центральная площадь Глифады — около 2,1 км
— Международные школы
— Частные медицинские центры
— Супермаркеты, кафе, аптеки, рестораны и общественный транспорт
— Быстрый выезд на проспект Вульягменис
Преимущества для инвесторов
— Подходит для получения Greek Golden Visa
— Один из самых престижных адресов Афинской Ривьеры
— Высокий потенциал роста стоимости недвижимости
— Ограниченное предложение новых объектов в Глифаде
— Высокий спрос на аренду со стороны экспатов и состоятельных арендаторов
— Современное энергоэффективное строительство
— Просторная резиденция с частным бассейном и панорамным видом на море
— Высокая ликвидность и надежное сохранение капитала
Срок сдачи: Планируемое завершение строительства — 2027 год.
Адрес: 23 Aydiniou Street, Glyfada, Athens Riviera, Greece.
Проектно-строительная компания: Lux&Easy.