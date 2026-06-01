Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa

Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa

Эксклюзивный пентхаус, расположенный в Глифаде — самом престижном районе Афинской Ривьеры. Просторная резиденция с частным бассейном, панорамным видом на море и современными технологиями станет идеальным выбором как для комфортной жизни, так и для долгосрочных инвестиций. Благодаря близости к масштабному проекту Ellinikon стоимость недвижимости в этом районе продолжает стабильно расти, делая объект особенно привлекательным для международных покупателей.

Стоимость

— €2 361 600

Характеристики квартиры

— Лот: C1 (4–5 этаж)

— Тип: Двухуровневый пентхаус

— 3 мастер-спальни

— 3 ванные комнаты

— 1 гостевой санузел (WC)

— Внутренняя площадь (NET): 185 м²

— Общая площадь (GROSS): 346,94 м²

— Частный бассейн — 21 м²

— Панорамный вид на море

О проекте

SOLMAR Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в тихом зелёном районе Глифады. Проект сочетает минималистичную архитектуру, просторные террасы, безупречное качество строительства и современные энергоэффективные технологии. Ограниченное количество резиденций обеспечивает эксклюзивность проекта, высокую ликвидность и отличный потенциал роста стоимости недвижимости.

Комплекс построен в соответствии со стандартом энергоэффективности класса A+, обеспечивая высокий уровень комфорта, безопасности и низкие эксплуатационные расходы.

Оснащение комплекса

— Энергетический класс A+

— Система Smart Home

— Автономный тепловой насос для отопления и охлаждения

— Водяной тёплый пол

— Высококачественные алюминиевые окна с превосходной тепло- и шумоизоляцией

— Фотоэлектрическая система Net Metering

— LED-освещение нового поколения

— Большие панорамные окна

— Бронированная противопожарная входная дверь

— Предустановка охранной сигнализации

— Автоматическое освещение общих зон

— Современный минималистичный дизайн

— Высококачественные материалы отделки

Расположение

Глифада — самый престижный район Афинской Ривьеры, известный своими пляжами, ресторанами высокой кухни, бутиками премиальных брендов, яхтенными маринами и высоким уровнем жизни. Резиденция расположена рядом с проектом Ellinikon — крупнейшим проектом городского развития в Европе, который значительно повышает инвестиционную привлекательность недвижимости в этом районе.

В непосредственной близости находятся:

— Пляж Глифады — около 1,8 км

— Glyfada Golf Club — около 640 м

— Центральная площадь Глифады — около 2,1 км

— Международные школы

— Частные медицинские центры

— Супермаркеты, кафе, аптеки, рестораны и общественный транспорт

— Быстрый выезд на проспект Вульягменис

Преимущества для инвесторов

— Подходит для получения Greek Golden Visa

— Один из самых престижных адресов Афинской Ривьеры

— Высокий потенциал роста стоимости недвижимости

— Ограниченное предложение новых объектов в Глифаде

— Высокий спрос на аренду со стороны экспатов и состоятельных арендаторов

— Современное энергоэффективное строительство

— Просторная резиденция с частным бассейном и панорамным видом на море

— Высокая ликвидность и надежное сохранение капитала

Срок сдачи: Планируемое завершение строительства — 2027 год.

Адрес: 23 Aydiniou Street, Glyfada, Athens Riviera, Greece.

Проектно-строительная компания: Lux&Easy.