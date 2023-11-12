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Жильё в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

дома
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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€380,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€260,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Alimos Pani hill, south of Athens, maisonette of 200 sq.m. 2-level 3rd-4th floor in excellen…
€1,05 млн
Дом 2 спальни с Spalni в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Код недвижимости: 1410 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Дом общей площадью 110 кв.м, на первом этаже A…
€130,000
Таунхаус 5 спален с бассейном, с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 спален с бассейном, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€1,20 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€1,65 млн
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 122 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€630,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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