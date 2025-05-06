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Квартиры с садом в периферийной единице Северные Афины, Греция

Municipality of Agia Paraskevi
31
Municipality of Kifisia
26
Municipality of Chalandri
18
Municipality of Marousi
14
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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция Предлагаются функциональные апар…
$635,802
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Просторная, комфортабельная квартира с отличной планировкой. 1-й этаж в очень хорошем месте …
$334,960
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Modern apartment with specifications. At an affordable price with all the amenities and extr…
$439,635
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
$394,506
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция Предлагаются апартаменты с бассейнами и сад…
$572,088
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция Резиденция располагает зеленой зоной. …
$250,238
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция Предлагаются двухуровневые апартаме…
$856,060
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Современная квартира с характеристиками. По доступной цене со всеми удобствами и дополнитель…
$533,842
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом ра…
$824,945
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Типы недвижимости в периферийной единице Северные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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