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Квартиры с видом на море в периферийной единице Северные Афины, Греция

Municipality of Agia Paraskevi
31
Municipality of Kifisia
26
Municipality of Chalandri
18
Municipality of Marousi
14
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
$394,506
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 96 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$307,904
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Северные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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