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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Северные Афины, Греция

Municipality of Agia Paraskevi
31
Municipality of Kifisia
26
Municipality of Chalandri
18
Municipality of Marousi
14
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19 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$327,255
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Квартира 5 комнат в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
$574,059
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Квартира 5 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$789,927
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состо…
$344,435
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. Недвижимость …
$224,405
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы, на лес. К не…
$401,841
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$391,404
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$779,940
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$620,657
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$1,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$761,715
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$682,722
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$304,686
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Квартира 1 комната в Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы,…
$459,247
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$321,613
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Квартира 5 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$744,788
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$620,657
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$677,080
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 170 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
$547,965
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Типы недвижимости в периферийной единице Северные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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