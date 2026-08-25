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Жилье в периферийной единице Северные Афины, Греция

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Municipality of Chalandri
45
Municipal Unit of Neo Psychiko
62
Municipality of Penteli
11
Municipality of Vrilissia
12
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118 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается: современная квартира на стадии проекта в востребованном районе Неа Эритрея. Эта к…
$330 100
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Vista Estate
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Квартира 3 спальни в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Marousi - Nea Lesvos 121 Sq.m., 3 Bedroo…
$332 129
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$472 283
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Grekodom Development
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DD CO DEDD CO DE
Коттедж 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$3,37 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$779 268
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Продается квартира площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$590 354
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Kifisia Suites - это продуманная жилая застройка, расположенная в тихом и зеленом районе в Л…
$347 217
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$897 339
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Инвестиционные апартаменты в Афинах (Marousi) Подходит для получения Golden Visa Греции …
$315 480
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Lykovrysi borders with Pefki detached house 120sq.m. on a plot of 380sq.m. raised ground flo…
$442 839
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$454 573
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Продается квартира площадью 215 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$554 933
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Kifisia Suites - это продуманная жилая застройка, расположенная в тихом и зеленом районе в Л…
$341 331
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс площадью 128 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольный эта…
$708 425
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$218 431
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Вилла в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Вилла
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 10
Площадь 1 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1400 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 4 спальных ком…
$3,78 млн
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 159 м²
Продается квартира площадью 159 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
Цена по запросу
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$826 496
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$413 248
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$796 978
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 38 м²
Продается квартира площадью 38 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$159 959
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$434 501
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Nea Penteli maisonette of 210 sq.m. 3 levels (raised semi-basement - above. ground floor & 1…
$413 705
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$354 213
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Ionia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Nea Ionia - 80 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bath…
$256 380
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается квартира площадью 124 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$448 669
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$625 776
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,30 млн
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,65 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$434 501
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Типы недвижимости в периферийной единице Северные Афины

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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