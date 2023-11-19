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Жильё в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
23
Neo Psychiko
14
Municipality of Papagos - Cholargos
11
Municipal Unit of Cholargos
9
Municipal Unit of Psychiko
7
Municipality of Penteli
4
40 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€470,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€470,000
Коттедж 7 спален с видом на горы в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 540 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кухн…
€1,10 млн
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€550,000
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция Предлагаются двухуровневые апартаме…
€787,694
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
€180,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€610,000
Квартира с парковкой, с лифтом, с камином в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира с парковкой, с лифтом, с камином
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Площадь 100 м²
€420,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€210,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У …
€295,000
Квартира 4 комнаты с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 4 комнаты с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 172 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€248,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с садом в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с садом
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 2
A, Квартира 114 кв.м., 1 уровень, 2 этаж, в жилом районе, год постройки 2012, н / д, с видом…
€345,000
Квартира 4 спальни в Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/5
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€295,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€190,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Property Code: 1306 - FOR SALE 1 Bedroom, Side to side Apartment of total surface 68 sq.m,…
€60,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
ID: 1154 - Halandri SALE Квартира общей площадью 105 кв.м. На 1 этаже. Состоит из 2 спален, …
€150,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сигнализацией в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сигнализацией
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3
A, Квартира 142 кв.м., окрашенная, 1 уровень, 3-й этаж, роскошная, в жилом районе, год постр…
€689,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€388,500
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€336,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€240,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€1,10 млн
Вилла 1 комната с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 1
Площадь 870 м²
Количество этажей 1
Продается элитная вилла в северной части Аттики. Вилла состоит из 4-этажей и подвального пом…
€2,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€1,30 млн
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€198,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Kifisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 313 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€640,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€795,000
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€15,50 млн
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
€550,000

Типы недвижимости в периферийная единица Северные Афины

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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