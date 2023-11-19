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Греция
Жилая
периферийная единица Северные Афины
Жильё в периферийная единица Северные Афины, Греция
Municipality of Filothei - Psychiko
23
Neo Psychiko
14
Municipality of Papagos - Cholargos
11
Municipal Unit of Cholargos
9
Municipal Unit of Psychiko
7
Municipality of Penteli
4
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40 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
2
1
93 м²
2/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€470,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
2
1
93 м²
2/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€470,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на горы
Municipality of Penteli, Греция
8
2
540 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 540 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кухн…
€1,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
4
3
168 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
4
2
118 м²
4/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4
154 м²
2
Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция Предлагаются двухуровневые апартаме…
€787,694
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
2
35 м²
5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
4
2
110 м²
5/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€610,000
Рекомендовать
Квартира с парковкой, с лифтом, с камином
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
100 м²
€420,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
3
1
75 м²
1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3
128 м²
1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У …
€295,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
4
172 м²
2/1
Продается квартира площадью 172 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€248,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с садом
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3
2
114 м²
2
A, Квартира 114 кв.м., 1 уровень, 2 этаж, в жилом районе, год постройки 2012, н / д, с видом…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция
5
2
220 м²
3/5
&Альфа; & Rho; & Чи; & monicron; & Nu; & Тау; & йота; о и дельта; & йота; & альфа; & му; е &…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4
1
90 м²
2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Spalni
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1
1
68 м²
Property Code: 1306 - FOR SALE 1 Bedroom, Side to side Apartment of total surface 68 sq.m,…
€60,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Spalni
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
2
1
105 м²
ID: 1154 - Halandri SALE Квартира общей площадью 105 кв.м. На 1 этаже. Состоит из 2 спален, …
€150,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сигнализацией
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3
2
142 м²
3
A, Квартира 142 кв.м., окрашенная, 1 уровень, 3-й этаж, роскошная, в жилом районе, год постр…
€689,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
7
3
250 м²
3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4
2
114 м²
1/1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€388,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4
2
105 м²
1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€336,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
7
3
230 м²
1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€240,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
7
3
330 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
1
870 м²
1
Продается элитная вилла в северной части Аттики. Вилла состоит из 4-этажей и подвального пом…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
7
2
550 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€1,30 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4
2
132 м²
1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€198,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Kifisia, Греция
6
5
313 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 313 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€640,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
6
2
300 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
12
8
1 381 м²
5
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€15,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
5
2
173 м²
1
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
€550,000
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