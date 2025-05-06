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Квартиры с бассейном в периферийной единице Северные Афины, Греция

Municipality of Agia Paraskevi
31
Municipality of Kifisia
26
Municipality of Chalandri
18
Municipality of Marousi
14
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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 164 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$898,663
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Квартира 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,32 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 171 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$932,063
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Типы недвижимости в периферийной единице Северные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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