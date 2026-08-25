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Квартиры в периферийной единице Северные Афины, Греция

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Municipality of Chalandri
45
Municipal Unit of Neo Psychiko
41
Municipality of Penteli
8
Melissia Municipal Unit
7
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89 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается: современная квартира на стадии проекта в востребованном районе Неа Эритрея. Эта к…
$330 100
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Vista Estate
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Квартира 3 спальни в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Marousi - Nea Lesvos 121 Sq.m., 3 Bedroo…
$332 129
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$472 283
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Продается квартира площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$590 354
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Kifisia Suites - это продуманная жилая застройка, расположенная в тихом и зеленом районе в Л…
$347 217
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Инвестиционные апартаменты в Афинах (Marousi) Подходит для получения Golden Visa Греции …
$315 480
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$454 573
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Продается квартира площадью 215 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$554 933
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Kifisia Suites - это продуманная жилая застройка, расположенная в тихом и зеленом районе в Л…
$341 331
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс площадью 128 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольный эта…
$708 425
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$218 431
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 159 м²
Продается квартира площадью 159 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$796 978
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 38 м²
Продается квартира площадью 38 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$159 959
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$434 501
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$354 213
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Ionia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Nea Ionia - 80 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bath…
$256 380
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается квартира площадью 124 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$448 669
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,30 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$434 501
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Голаргос, Фанеромени: Продается в строящемся этаже квартира в очень нестандартной точке. Ква…
$524 443
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$1,05 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$502 982
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$434 501
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$442 766
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$418 410
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Квартира 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Melissia north of Athens, an excellent apartment of 109sq.m. bright 3rd floor, new and well …
$508 099
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 35 м²
Продается квартира площадью 35 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$165 299
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$554 933
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Квартира 1 спальня в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$200 720
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Типы недвижимости в периферийной единице Северные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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