Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция

Предлагаются просторные квартиры, занимающие весь этаж, с большими балконами, помещениями для хранения и парковочными местами.
Некоторые квартиры имеют вид на Акрополь.
Резиденция располагает парковкой и садом на крыше.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Кухонная мебель
Вытяжка
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе на западе Афин.
Порт Пирея - 4,75 км
Центр Афин - 6 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Побережье Палео-Фалиро (пляжи, рестораны, гавань) - 8,75 км
Акрополь - 6,2 км
Станция метро - 260 метров
Парк - 450 метров
Больница - 750 метров
Предлагаются светлые апартаменты с большими окнами.
П-образная резиденция располагает внутренним двором.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Современная кухня
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Автоматическая система освещения
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 170 метров
Супермаркет - 400 метров
Железнодорожная станция - 1,4 км
Школа - 1,5 км
Начальная школа - 220 метров
Площадь Даваки - 750 метров
Предлагаются стильные функциональный апартаменты с балконами.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном жилом районе, в северо-восточном пригороде Афин, рядом с историческим центром города.
Парк - 20 метров
Центр Геракаса - 1,3 км
Станция метро - 2,3 км
Международная школа - 5,5 км
Площадь Синтагма - 14 км
Международный аэропорт Афин - 13 км
Эгейское море - 15 км
Порт Пирея - 23 км