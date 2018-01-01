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Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция

taistra, Греция
от
€497,000
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15
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с верандами.

Резиденция располагает парковкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых оживленных и развивающихся районом Афин.

  • Центр Афин - 6 км
  • Пирейский порт - 15 минут
  • Международная школа - 12 минут
  • Акрополь - 15 минут
  • Торговый центр - 8 минут
  • Гольф-клуб - 18 минут
  • Станция метро - 9 минут ходьбы
  • Трамвайная остановка - 1,3 км
Местонахождение новостройки
taistra, Греция

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Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция
taistra, Греция
от
€497,000
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