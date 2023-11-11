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Греция
Жилая
периферийная единица Ласити
Жильё в периферийная единица Ласити, Греция
сообщество
27
District of Sitia
23
Municipality of Kalon Chorion
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Municipality of Ierapetra
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Municipality of Kritsa
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Сообщество Сития
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Муниципалитет Иерапетры
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11
Сообщество Брачаси
9
Сообщество Святого Стефана
7
Municipality of Agios Ioannis
5
Сообщество Vrysson
5
Неаполисская община
4
Сообщество Schinocapsals
4
Municipality of Kato Chorion
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228 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
2
165 м²
-1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
3
1
85 м²
2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
92 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
99 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€86,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
5
2
93 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
85 м²
1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€86,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Pachia Ammos, Греция
4
1
90 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Ierapetra, Греция
3
1
80 м²
2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€105,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
170 м²
Красивая недвижимость, расположенная в 3 минутах ходьбы от знаменитой деревни Элунда. Дом с …
€2,05 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
5
350 м²
Два уровня площадью 350 м², включая пять спален, шесть ванных комнат, две кухни, подсобное п…
€3,40 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
1
131 м²
1
Продается небольшой комплекс апартаментов на 1-м и 2-м этажах в центре Иерапетры общей площа…
€160,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
3
1
116 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
100 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро
Неаполис, Греция
4
2
100 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Athens North: Nea Ionia - Neapoli 100 Sq.m., 4 Be…
€130,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
3
186 м²
Код недвижимости: HPS4197 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Руса Лимни за €680.000 . Эта …
€680,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
5
6
632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
7
3
320 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€375,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы
Municipality of Pachia Ammos, Греция
1
188 м²
1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Сития, Греция
1
650 м²
1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
€776,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
3
1
80 м²
4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€198,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
6
3
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€215,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
275 м²
1
Продается вилла площадью 275 кв.м на острове Крит
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
90 м²
2
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на п…
€73,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
2
2
85 м²
2
Продается недостроенный дом площадью 85 кв.м. недалеко от Милатос, на Крите. Двухэтажный дом…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrygialos, Греция
4
2
140 м²
1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€290,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Ласити
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