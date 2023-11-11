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Жильё в периферийная единица Ласити, Греция

сообщество
27
District of Sitia
23
Municipality of Kalon Chorion
18
Municipality of Ierapetra
13
Municipality of Kritsa
13
Сообщество Сития
13
Сообщество Милатос
12
Муниципалитет Иерапетры
11
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228 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€110,000
Коттедж 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€86,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в District of Sitia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
Квартира 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€86,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€170,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€105,000
Дом 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Дом 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Красивая недвижимость, расположенная в 3 минутах ходьбы от знаменитой деревни Элунда. Дом с …
€2,05 млн
Дом 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Дом 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Два уровня площадью 350 м², включая пять спален, шесть ванных комнат, две кухни, подсобное п…
€3,40 млн
Квартира 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается небольшой комплекс апартаментов на 1-м и 2-м этажах в центре Иерапетры общей площа…
€160,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро в Неаполис, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро
Неаполис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Neapoli 100 Sq.m., 4 Be…
€130,000
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Код недвижимости: HPS4197 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Руса Лимни за €680.000 . Эта …
€680,000
Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€375,000
Коттедж 1 комната с видом на горы в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Площадь 188 м²
Этаж 1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
€350,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Сития, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Сития, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
€776,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€198,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€215,000
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 275 кв.м на острове Крит
€1,85 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на п…
€73,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный дом площадью 85 кв.м. недалеко от Милатос, на Крите. Двухэтажный дом…
€250,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Makrygialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrygialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€290,000

Типы недвижимости в периферийная единица Ласити

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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