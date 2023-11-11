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Дома в периферийная единица Ласити, Греция

виллы
81
коттеджи
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таунхаусы
27
197 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€110,000
Коттедж 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€86,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в District of Sitia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€170,000
Дом 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Дом 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Красивая недвижимость, расположенная в 3 минутах ходьбы от знаменитой деревни Элунда. Дом с …
€2,05 млн
Дом 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Дом 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Два уровня площадью 350 м², включая пять спален, шесть ванных комнат, две кухни, подсобное п…
€3,40 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро в Неаполис, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро
Неаполис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Neapoli 100 Sq.m., 4 Be…
€130,000
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Код недвижимости: HPS4197 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Руса Лимни за €680.000 . Эта …
€680,000
Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€375,000
Коттедж 1 комната с видом на горы в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Площадь 188 м²
Этаж 1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
€350,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Сития, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Сития, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
€776,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€215,000
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 275 кв.м на острове Крит
€1,85 млн
Коттедж 1 спальня с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный дом площадью 85 кв.м. недалеко от Милатос, на Крите. Двухэтажный дом…
€250,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 216 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из гост…
€490,000
Вилла 8 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 8 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пахия-Амос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пахия-Амос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
€90,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из гост…
€490,000
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€390,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€125,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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