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Квартиры в периферийная единица Ласити, Греция

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31 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
Квартира 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€86,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€105,000
Квартира 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается небольшой комплекс апартаментов на 1-м и 2-м этажах в центре Иерапетры общей площа…
€160,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€198,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на п…
€73,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Makrygialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrygialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€290,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Makrygialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrygialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 154 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Makrygialos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Makrygialos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€230,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Makrygialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Makrygialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 163 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Сообщество Schinocapsals, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Сообщество Schinocapsals, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 146 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€265,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Makrygialos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Makrygialos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 145 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€230,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Крица, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Крица, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на в…
€70,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€200,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€320,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Аналипси, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Аналипси, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€260,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€267,000
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/1
Продается однокомнатная квартира площадью 35 кв.м. в городе Иерапетра, юг Крита. Квартира ра…
€96,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Sitia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€200,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 180 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€819,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vrouchas, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vrouchas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€142,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€290,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
€640,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Сития, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м. в городе Сития, восточный Крит. Квартира расположена на…
€75,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Крица, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€95,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …
€120,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 38 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€105,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€110,000
Квартира 4 спальни с видом на город, с furnishings в Nikithiano, Греция
Квартира 4 спальни с видом на город, с furnishings
Nikithiano, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 160 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на …
€140,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 43 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€85,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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