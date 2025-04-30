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Коттеджи с бассейном в периферийной единице Коринфия, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
34
Municipal Unit of Loutraki Perachora
30
Municipality of Corinth
19
Municipality of Velo and Vocha
22
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3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$660,964
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$521,872
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Ano Loutro, Греция
Коттедж 5 комнат
Ano Loutro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$472,342
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Коринфия, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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