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Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Коринфия
Жильё в периферийная единица Коринфия, Греция
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
70
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
63
Municipality of Corinth
54
Municipality of Xylokastro and Evrostina
35
Коринф
33
Лутракион
30
Municipality of Velo and Vocha
23
Municipality of Sikyona
18
Municipal Unit of Xylokastro
16
Municipal Unit of Sikyona
13
Municipal Unit of Velos
13
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
6
Municipal Unit of Assos - Lechaio
6
Municipal Unit of Evrostina
5
Municipal Unit of Solygeia
5
Municipal Unit of Vocha
5
Ксилокастрон
4
Municipal Unit of Corinth
3
Municipal Unit of Saronikos
3
Velo
3
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202 объекта найдено
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Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
7
4
260 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
4
2
296 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
5
2
125 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
6
200 м²
3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
7
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
4
3
145 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
78 м²
5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
4
3
135 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
6
2
138 м²
1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
5
2
118 м²
1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
3
304 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
4
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
5
2
130 м²
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
42 м²
1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
52 м²
1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
3
1
127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
4
2
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
4
2
259 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
3
56 м²
1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
72 м²
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
3
215 м²
2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
3
2
227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
3
1
125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
8
4
350 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
4
2
134 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
2
1
75 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
5
2
220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
1
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
5
4
234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Коринфия
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