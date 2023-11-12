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  4. периферийная единица Коринфия

Жильё в периферийная единица Коринфия, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
70
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
63
Municipality of Corinth
54
Municipality of Xylokastro and Evrostina
35
Коринф
33
Лутракион
30
Municipality of Velo and Vocha
23
Municipality of Sikyona
18
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202 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€280,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в смеющийся, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Bohae, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
€75,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€340,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€380,000
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000

Типы недвижимости в периферийная единица Коринфия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Коринфия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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