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Коттеджи в периферийная единица Коринфия, Греция

Коттедж В архив
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71 объект найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€280,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в смеющийся, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€340,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€120,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Ancient Korinth, detached house 160sq.m. on a plot of 1000sq.m. with a large garden, in a ve…
€180,000
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning в Асос, Греция
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Assos-Lechaio 106 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
€130,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
Agioi Theodoroi Korinthias settlement Katsimidi holiday house of 201sq.m. with a unique pano…
€170,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Agioi Theodori Katsimidi community: country house of 201sq.m. with a unique panoramic view o…
€230,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Vrachati near Korinth detached house of 210sq.m, partially furnished on a plot of 500sq.m. e…
€230,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
€270,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€900,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€170,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в смеющийся, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€1,90 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Lecheo, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Lecheo, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€210,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в зерно, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€550,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в зерно, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€205,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Sotira, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
€375,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Коринфия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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