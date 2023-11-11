ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Ханья
Дома
Дома в периферийная единица Ханья, Греция
виллы
85
коттеджи
45
таунхаусы
36
Дом
Очистить
430 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 4 спальни
Вамос, Греция
4
4
This staggering stone villa for sale in Apokoronas, Chania Crete, is located in the famous p…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 1 спальня с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
2
143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
4
143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
4
143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
5
143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
4
124 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
4
200 м²
Красивая отдельная вилла с частным бассейном, расположенная в отличном месте Платаниаса, сам…
€460,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
4
270 м²
Эта вилла находится в городе Ханья, в очень красивом и тихом районе Хриси Акти. Вилла находи…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
3
135 м²
Уникальная инвестиционная возможность, виллы на берегу моря в популярном туристическом район…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
3
120 м²
Эта вилла, расположенная на большом участке площадью 780 кв.м., имеет прекрасный вид на море…
€420,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
3
310 м²
Историческая мельница поселка превратилась в фантастический особняк площадью 310 кв.м. со вс…
€580,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4
131 м²
4/4
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Litsarda, Греция
3
3
Это фантастическая вилла на продажу в Апокоронас, Ханья, Крит. Он расположен в живописной де…
€495,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
5
2
143 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
3
124 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
2
143 м²
1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
2
143 м²
1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
2
2
143 м²
1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Кефалас, Греция
2
2
Эта потрясающая современная вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья Крит, расположена в красив…
€459,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Крит, Греция
6
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Крит, Греция
6
200 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
6
3
200 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
6
4
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
3
1
144 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€160,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
3
142 м²
Этот традиционный дом площадью 142 кв.м. На продажу выставлена двухквартирная вилла, располо…
€370,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Кисамос, Греция
3
108 м²
Этот жилой комплекс с великолепным видом на залив Киссамос и окружающие оливковые рощи распо…
€404,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Кисамос, Греция
3
193 м²
Эта отдельная роскошная вилла расположена в бухте Вилья в Киссамосе (на латыни Кастелли) на …
€830,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Кокинон-Хорион, Греция
3
3
Добро пожаловать на отдых вашей мечты в Ханья, Крит – Алония, потрясающая дизайнерская вилла…
€950,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Vouves, Греция
4
90 м²
1/3
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
€86,000
Рекомендовать
Дом
Кокинон-Хорион, Греция
Эта роскошная вилла на продажу в Апокоронас, Ханья, Крит, расположена на окраине деревни Кок…
€895,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
15
Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL