Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Ханья
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в периферийной единице Ханья, Греция

;
Municipality of Apokoronas
144
Municipality of Platanias
63
Municipality of Chania
31
Municipality of Kissamos
15
Показать больше
253 объекта найдено
Дом 2 спальни в Вамос, Греция
Дом 2 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта недвижимость для продажи находится в Вамосе, Апокоронасе, Ханье, живописной и историческ…
$183,779
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Chania, Греция
Вилла
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Эти две изысканные виллы — Felis и Iris — расположены на историческом склоне холма Халепа, в…
$2,03 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Xirosterni, Греция
Дом 4 спальни
Xirosterni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот прекрасный дом для продажи расположен в деревне Ксеростерни, Апокоронас, Ханья, в споко…
$530,249
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 3 спальни в Нопигия, Греция
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая вилла на продажу в Нопигии, Киссамосе, Ханье. Наслаждайтесь этим жилым простран…
$680,653
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,39 млн
Оставить заявку
Вилла в Малакса, Греция
Вилла
Малакса, Греция
Количество спален 4
Воспроизведение видео Вилла, расположенная на просторном участке площадью 10 543,10 квадр…
$2,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Кефалас, Греция
Дом 3 спальни
Кефалас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот дом на продажу в Апокоронасе, Ханья, расположен в деревне Кефалас. Это мезонет площадью…
$372,378
Оставить заявку
Дом в Drapanos, Греция
Дом
Drapanos, Греция
Этот дом на продажу в Драпаносе Ханья Крит расположен на холме с уникальным морем и закатом.…
$766,767
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Малеме, Греция
Дом 2 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это потрясающий проект, состоящий из 16 роскошных апартаментов на продажу в Малеме, Ханья, К…
$393,384
Оставить заявку
Вилла в Альмирида, Греция
Вилла
Альмирида, Греция
Количество спален 3
Новая каменная вилла «Ра Роа» в Альмириде Каменная вилла Ra Roa расположена в престижном …
$982,702
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Дом 5 спален в Циварас, Греция
Дом 5 спален
Циварас, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Его недвижимость для продажи находится в Циварасе, Апокоронасе, Ханье. Расположенный на част…
$969,685
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с видом на море и частным бассейном | Сфинари, Киссамос Локация: С…
$665,751
Оставить заявку
Дом 5 спален в Municipality of Chania, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Это впечатляющая вилла для продажи в Акротири, Ханья, Крит. Он имеет общую жилую площадь 250…
$1,06 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Вамос, Греция
Дом 2 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот удивительный отель для продажи в Апокоронас Ханья Крит расположен в живописной деревне …
$388,102
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Малеме, Греция
Дом 2 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная квартира на первом этаже для продажи расположена в Малеме, Платании, Ханье, ч…
$300,989
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$998,135
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Малеме, Греция
Дом 2 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная квартира на первом этаже для продажи в Малеме, Ханья, Крит, расположена в дер…
$403,665
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,04 млн
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$984,892
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Стилос, Греция
Дом 2 спальни
Стилос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира с 2 спальней на продажу в Апокоронас Ханья расположена в деревне Стилис, в тихо…
$76,553
Оставить заявку
Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Площадь 500 м²
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 6 спален в Kournas, Греция
Дом 6 спален
Kournas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Эта потрясающая вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья Крит, расположена в живописной деревне…
$1,05 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Вамос, Греция
Дом 2 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта строящаяся резиденция на продажу в Vamos Apokoronas Chania, Крит, расположена в очень жи…
$141,557
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кокинон-Хорион, Греция
Дом 3 спальни
Кокинон-Хорион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта удивительная недавно отремонтированная вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья, Крит, расп…
$1,59 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Вамос, Греция
Дом 2 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это удивительный мезонет для продажи в Апокоронасе, Ханья Крит, расположенный в оживленной д…
$483,653
Оставить заявку
Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается: Роскошная Трехэтажная Вилла в Галатасе, Ханья Уникальная возможность для по…
$1,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 3 спальни в Aspro, Греция
Дом 3 спальни
Aspro, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эти 3 виллы на продажу в Апокоронасе, Ханья, Крит, расположены в спокойной деревне Аспро. Эт…
$619,312
Оставить заявку
Дом в Вамос, Греция
Дом
Вамос, Греция
Этот прекрасный исторический каменный дом расположен в Вамосе, Апокоронасе, Ханье. Недвижимо…
$252,422
Оставить заявку
Вилла в Chorafakia, Греция
Вилла
Chorafakia, Греция
Площадь 465 м²
Продаётся: Роскошная вилла 465 м² на берегу моря – Крит Уникальная роскошная вилла площадью…
$7,62 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 4 спальни в Каливе, Греция
Дом 4 спальни
Каливе, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Дома расположены в пригороде села Калывес всего в 230 метрах от пляжа. Есть 2 дома для прода…
$555,234
Оставить заявку

Типы недвижимости в периферийной единице Ханья

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти