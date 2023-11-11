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Дома в периферийная единица Ханья, Греция

виллы
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коттеджи
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таунхаусы
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430 объектов найдено
Дом 4 спальни в Вамос, Греция
Дом 4 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
This staggering stone villa for sale in Apokoronas, Chania Crete, is located in the famous p…
Цена по запросу
Дом 1 спальня с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 1 спальня с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 2
Площадь 143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 5
Площадь 143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 124 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
Дом 4 спальни в Ханья, Греция
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Красивая отдельная вилла с частным бассейном, расположенная в отличном месте Платаниаса, сам…
€460,000
Дом 4 спальни в Ханья, Греция
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Эта вилла находится в городе Ханья, в очень красивом и тихом районе Хриси Акти. Вилла находи…
€1,25 млн
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Уникальная инвестиционная возможность, виллы на берегу моря в популярном туристическом район…
€500,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Эта вилла, расположенная на большом участке площадью 780 кв.м., имеет прекрасный вид на море…
€420,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Историческая мельница поселка превратилась в фантастический особняк площадью 310 кв.м. со вс…
€580,000
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 131 м²
Этаж 4/4
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Дом 3 спальни в Litsarda, Греция
Дом 3 спальни
Litsarda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Это фантастическая вилла на продажу в Апокоронас, Ханья, Крит. Он расположен в живописной де…
€495,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Дом 2 спальни в Кефалас, Греция
Дом 2 спальни
Кефалас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая современная вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья Крит, расположена в красив…
€459,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Тавронитис, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€160,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Этот традиционный дом площадью 142 кв.м. На продажу выставлена двухквартирная вилла, располо…
€370,000
Дом 3 спальни в Кисамос, Греция
Дом 3 спальни
Кисамос, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Этот жилой комплекс с великолепным видом на залив Киссамос и окружающие оливковые рощи распо…
€404,000
Дом 3 спальни в Кисамос, Греция
Дом 3 спальни
Кисамос, Греция
Количество спален 3
Площадь 193 м²
Эта отдельная роскошная вилла расположена в бухте Вилья в Киссамосе (на латыни Кастелли) на …
€830,000
Дом 3 спальни в Кокинон-Хорион, Греция
Дом 3 спальни
Кокинон-Хорион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать на отдых вашей мечты в Ханья, Крит – Алония, потрясающая дизайнерская вилла…
€950,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Vouves, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Vouves, Греция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
€86,000
Дом в Кокинон-Хорион, Греция
Дом
Кокинон-Хорион, Греция
Эта роскошная вилла на продажу в Апокоронас, Ханья, Крит, расположена на окраине деревни Кок…
€895,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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