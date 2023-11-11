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Коттеджи в периферийная единица Ханья, Греция

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45 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Тавронитис, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Vouves, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Vouves, Греция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
€86,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kathiana, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kathiana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€310,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€320,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Ханья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
€320,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Kamisiana, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Kamisiana, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€375,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€530,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€485,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€365,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
€310,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
€310,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€365,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€420,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€385,000
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€370,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€380,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kathiana, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kathiana, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
€75,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Koufos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Koufos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Agia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agia, Греция
Комнаты 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€290,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Суда, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суда, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€290,000
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Kyparissos, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Kyparissos, Греция
Комнаты 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продаются 2 квартиры в муниципалитете Платаниас.На участке 350 кв.м. продаются 2 независимые…
€280,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Drapanos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Drapanos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€280,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Тавронитис, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Тавронитис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€760,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Varipetro, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Varipetro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€290,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€970,000
Коттедж 6 спален с видом на город, с furnishings в Кумбели, Греция
Коттедж 6 спален с видом на город, с furnishings
Кумбели, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€650,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Стерне, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Стерне, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 268 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€380,000
Коттедж 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Vrises, Греция
Коттедж 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Vrises, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€500,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Marathokefala, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Marathokefala, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€367,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Koufos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Koufos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€370,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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