ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Ханья
Коттеджи
Коттеджи в периферийная единица Ханья, Греция
Коттедж
Очистить
45 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
3
1
144 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Vouves, Греция
4
90 м²
1/3
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
€86,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kathiana, Греция
4
1
112 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
3
1
85 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Ханья, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Kamisiana, Греция
4
120 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€375,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
8
3
203 м²
3
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€530,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
8
3
198 м²
3
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€485,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
2
112 м²
2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€365,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
1
92 м²
1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
1
92 м²
1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
2
113 м²
2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€365,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
1
115 м²
1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€420,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
1
104 м²
1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€385,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3
1
103 м²
1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
1
103 м²
1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kathiana, Греция
6
1
250 м²
2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
€75,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Koufos, Греция
6
2
180 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agia, Греция
3
192 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суда, Греция
4
2
153 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Kyparissos, Греция
3
230 м²
1
Продаются 2 квартиры в муниципалитете Платаниас.На участке 350 кв.м. продаются 2 независимые…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Drapanos, Греция
6
2
180 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Тавронитис, Греция
6
3
190 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€760,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Varipetro, Греция
5
2
185 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
6
6
200 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€970,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на город, с furnishings
Кумбели, Греция
9
3
260 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Стерне, Греция
7
3
268 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 268 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Vrises, Греция
10
7
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Marathokefala, Греция
3
1
190 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€367,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Koufos, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€370,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL