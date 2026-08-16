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Коттеджи в периферийной единице Ханья, Греция

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Municipality of Apokoronas
12
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14 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$674,756
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
$645,920
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Коттедж 8 комнат в Каливе, Греция
Коттедж 8 комнат
Каливе, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Цена по запросу
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It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
$634,386
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Коттедж 3 спальни в Калатас, Греция
Коттедж 3 спальни
Калатас, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
$562,376
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 5 спален в Douliana, Греция
Коттедж 5 спален
Douliana, Греция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в сердце Пелопоннеса В Кама…
$1,77 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Каливе, Греция
Коттедж 8 комнат
Каливе, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Цена по запросу
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Цена по запросу
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$865,072
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$830,469
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Коттедж в Municipality of Chania, Греция
Коттедж
Municipality of Chania, Греция
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Коттедж на стадии строительства
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$668,989
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Коттедж 3 спальни в Douliana, Греция
Коттедж 3 спальни
Douliana, Греция
Количество спален 3
Площадь 690 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$330,598
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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