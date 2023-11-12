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Дома в Кисамос, Греция

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Кисамос, Греция
Дом 3 спальни
Кисамос, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Этот жилой комплекс с великолепным видом на залив Киссамос и окружающие оливковые рощи распо…
€404,000
Дом 3 спальни в Кисамос, Греция
Дом 3 спальни
Кисамос, Греция
Количество спален 3
Площадь 193 м²
Эта отдельная роскошная вилла расположена в бухте Вилья в Киссамосе (на латыни Кастелли) на …
€830,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кисамос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кисамос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
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