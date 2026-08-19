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Дома в Кисамосе, Греция

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5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Каллергиана, Греция
Дом 3 спальни
Каллергиана, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная недвижимость для продажи расположена в Маредиане, Киссамосе, Ханье, на тихом …
$447,932
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Дом в Кисамос, Греция
Дом
Кисамос, Греция
Эти виллы на продажу в Ханье, Киссамос, являются фантастической инвестиционной возможностью.…
Цена по запросу
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Дом 1 спальня в Кисамос, Греция
Дом 1 спальня
Кисамос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот эксклюзивный проект предлагает уникальную возможность испытать роскошную жизнь у Эгейск…
$359,398
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 2 спальни в Кисамос, Греция
Дом 2 спальни
Кисамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот традиционный дом в классическом стиле на продажу в Кастелли, Киссамос, Ханья, является …
$412,875
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Вилла 3 комнаты в Кисамос, Греция
Вилла 3 комнаты
Кисамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Вилла площадью 100 кв. м на продажу в Сфинари, Киссамос. Площадь участка составляет 2 акра.…
Цена по запросу
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