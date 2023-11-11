ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Ханья
Виллы
Виллы в периферийная единица Ханья, Греция
Вилла
Очистить
85 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
3
124 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
5
2
143 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
2
143 м²
1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
2
143 м²
1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
2
2
143 м²
1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Plaka, Греция
2
1
103 м²
Код недвижимости: HPS4209 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €380.000 . Это 103 кв.м. Ви…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Plaka, Греция
4
4
280 м²
Код недвижимости: HPS4203 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €900.000 . Эта меблированная…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Кефалас, Греция
2
1
151 м²
Код недвижимости: HPS4200 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €460.000 . Эта меблированная…
€460,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Plaka, Греция
5
5
286 м²
Код недвижимости: HPS4192 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €980.000 . Эта меблированная…
€980,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Plaka, Греция
3
4
366 м²
Код недвижимости: HPS4186 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €3.500.000 . Эта меблированн…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Вамос, Греция
4
2
130 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€950,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
3
1
80 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
€310,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Likotinerea, Греция
4
1
90 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
€330,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Aspro, Греция
3
1
100 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€600,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
3
1
100 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€600,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Douliana, Греция
4
1
130 м²
1/1
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€700,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Armeni, Греция
4
1
130 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€700,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каливе, Греция
4
1
100 м²
-1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 кл…
€587,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kamisiana, Греция
2
1
62 м²
2
Продается прекрасная двухэтажная вилла с двумя спальнями и частным бассейном недалеко от Кол…
€200,000
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tsivaras, Греция
2
406 м²
1
Продается вилла в Апокоронасе.На участке 4300 кв.м. вилла на продажу с великолепным, неогран…
€3,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната
Sklavopoula, Греция
1
160 м²
1
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
€910,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Vlacheronitissa, Греция
4
2
210 м²
1
Продается роскошная вилла в муниципалитете Платаниас. На участке 821 кв.м. Продается вилла о…
€740,000
Рекомендовать
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Периволия, Греция
8
500 м²
1
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€1,92 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Stylos, Греция
4
300 м²
1
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€747,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Chorafakia, Греция
3
3
138 м²
2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Кефалас, Греция
4
3
151 м²
1
Уютный домик в тихом уединенном месте, среди оливковых рощ. Здесь продумано всё для комфо…
€460,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Plaka, Греция
4
3
203 м²
2
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Almyrida, Греция
6
5
280 м²
25
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Aspro, Греция
4
3
175 м²
2
Строящийся проект каменной виллы с бассейном Новый проект каменной виллы располагается в …
€770,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
4
184 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL