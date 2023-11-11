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Виллы в периферийная единица Ханья, Греция

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85 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 2 спальни в Plaka, Греция
Вилла 2 спальни
Plaka, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Код недвижимости: HPS4209 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €380.000 . Это 103 кв.м. Ви…
€380,000
Вилла 4 спальни в Plaka, Греция
Вилла 4 спальни
Plaka, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Код недвижимости: HPS4203 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €900.000 . Эта меблированная…
€900,000
Вилла 2 спальни в Кефалас, Греция
Вилла 2 спальни
Кефалас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Код недвижимости: HPS4200 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €460.000 . Эта меблированная…
€460,000
Вилла 5 спален в Plaka, Греция
Вилла 5 спален
Plaka, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 286 м²
Код недвижимости: HPS4192 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €980.000 . Эта меблированная…
€980,000
Вилла 3 спальни в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни
Plaka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Код недвижимости: HPS4186 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €3.500.000 . Эта меблированн…
€3,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Вамос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Вамос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€950,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кефалас, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
€310,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Likotinerea, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Likotinerea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
€330,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Aspro, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Aspro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€600,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€600,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Douliana, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Douliana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€700,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Armeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Armeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€700,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Каливе, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каливе, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 кл…
€587,000
Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kamisiana, Греция
Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kamisiana, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продается прекрасная двухэтажная вилла с двумя спальнями и частным бассейном недалеко от Кол…
€200,000
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Tsivaras, Греция
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tsivaras, Греция
Комнаты 2
Площадь 406 м²
Количество этажей 1
Продается вилла в Апокоронасе.На участке 4300 кв.м. вилла на продажу с великолепным, неогран…
€3,20 млн
Вилла 1 комната в Sklavopoula, Греция
Вилла 1 комната
Sklavopoula, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
€910,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Vlacheronitissa, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Vlacheronitissa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла в муниципалитете Платаниас. На участке 821 кв.м. Продается вилла о…
€740,000
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Периволия, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Периволия, Греция
Комнаты 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€1,92 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Stylos, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€747,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Chorafakia, Греция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Chorafakia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
€550,000
Вилла 2 спальни в Кефалас, Греция
Вилла 2 спальни
Кефалас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Уютный домик в тихом уединенном месте, среди оливковых рощ. Здесь продумано всё для комфо…
€460,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
€950,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Almyrida, Греция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Almyrida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 25
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
€900,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Aspro, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Aspro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Строящийся проект каменной виллы с бассейном Новый проект каменной виллы располагается в …
€770,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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