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Виллы в периферийной единице Ханья, Греция

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Municipality of Apokoronas
17
Municipality of Platanias
13
Municipality of Chania
16
Ханья
4
Вилла Удалить
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48 объектов найдено
Вилла в Municipality of Chania, Греция
Вилла
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Эти две изысканные виллы — Felis и Iris — расположены на историческом склоне холма Халепа, в…
$2,03 млн
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Вилла в Малакса, Греция
Вилла
Малакса, Греция
Количество спален 4
Воспроизведение видео Вилла, расположенная на просторном участке площадью 10 543,10 квадр…
$2,08 млн
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Вилла в Альмирида, Греция
Вилла
Альмирида, Греция
Количество спален 3
Новая каменная вилла «Ра Роа» в Альмириде Каменная вилла Ra Roa расположена в престижном …
$982,702
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с видом на море и частным бассейном | Сфинари, Киссамос Локация: С…
$665,751
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Вилла 3 комнаты в Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$998,135
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Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Площадь 500 м²
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,27 млн
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Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается: Роскошная Трехэтажная Вилла в Галатасе, Ханья Уникальная возможность для по…
$1,60 млн
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Вилла в Chorafakia, Греция
Вилла
Chorafakia, Греция
Площадь 465 м²
Продаётся: Роскошная вилла 465 м² на берегу моря – Крит Уникальная роскошная вилла площадью…
$7,62 млн
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Вилла в Chorafakia, Греция
Вилла
Chorafakia, Греция
Количество спален 2
Количество этажей 2
Описание Altera Pars — это проект из 18 жилых каменных домов с бассейнами. Комплекс распо…
$638,178
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Вилла в Драмиа, Греция
Вилла
Драмиа, Греция
Площадь 180 м²
Продается роскошная вилла с панорамным видом на море в Ретимно Вилла, созданная для по-на…
$1,50 млн
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Вилла в Gavalochori, Греция
Вилла
Gavalochori, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 286 м²
Property Code: HPS4192 - Villa FOR SALE in Chania Center for € 980.000 . This 286 sq. m. fu…
$1,13 млн
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Вилла в Каливе, Греция
Вилла
Каливе, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из 2 кладовых. П…
$755,654
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Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,39 млн
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Вилла в Калатас, Греция
Вилла
Калатас, Греция
Площадь 250 м²
Современная роскошная вилла в Агιος Онуфриос – Наслаждайтесь атмосферой абсолютной элегантно…
$1,74 млн
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Вилла в Драмиа, Греция
Вилла
Драмиа, Греция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Продается: Традиционная каменная вилла на Крите Уникальная возможность для проживания …
$1,60 млн
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Вилла в Кефалас, Греция
Вилла
Кефалас, Греция
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Уютный дом в тихом месте, в окружении оливковых рощ. Здесь всё продумано для комфортного …
$635,866
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Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 0 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,39 млн
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Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,39 млн
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Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Площадь 180 м²
Современная роскошная вилла в 550 м от моря В одном из самых престижных районов местности, …
$1,59 млн
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Вилла в Каливе, Греция
Вилла
Каливе, Греция
Площадь 406 м²
Продается вилла в Апокоронасе. На участке 4300 кв.м. вилла на продажу с великолепным, неогр…
$3,73 млн
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Вилла 3 комнаты в Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,07 млн
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Вилла 4 комнаты в Plaka, Греция
Вилла 4 комнаты
Plaka, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
$1,33 млн
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Вилла 6 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 6 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
В самом центре поселка Альмирида, всего в 300 метрах от популярного песчаного пляжа располаг…
$1,28 млн
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Вилла в Plaka, Греция
Вилла
Plaka, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 695 м²
Property Code: HPS5739 - Villa FOR SALE in Chania Center for € 2.500.000 . This 695.00 sq. …
$2,88 млн
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Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Количество спален 6
Площадь 420 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$2,13 млн
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Вилла в Municipality of Platanias, Греция
Вилла
Municipality of Platanias, Греция
Площадь 386 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 386 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,18 млн
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Вилла 6 комнат в Малеме, Греция
Вилла 6 комнат
Малеме, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
CRETE MALEME  Experience the essence of luxury villa living in Maleme, Crete, with this e…
$714,060
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Вилла 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Вилла 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
$638,342
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Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$1,06 млн
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Вилла в Municipality of Chania, Греция
Вилла
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Эти две изысканные виллы — Felis и Iris — расположены на историческом склоне холма Халепа, в…
$4,05 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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