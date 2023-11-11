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Таунхаусы в периферийная единица Ханья, Греция
Таунхаус
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36 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
6
3
200 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
6
4
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
4
1
170 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€330,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Xirosterni, Греция
4
1
170 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€330,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
3
1
80 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
3
1
134 м²
4
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€295,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
4
2
200 м²
7/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€725,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
4
2
136 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€465,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
3
2
110 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
3
2
105 м²
7/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€497,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanias, Греция
2
1
53 м²
3
Продается трехэтажный мезонет площадью 53 кв.м. в Платаниас, Ханья. Главная резиденция распо…
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€520,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€540,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€560,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€570,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€580,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
3
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€590,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
4
2
99 м²
2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€365,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
3
2
91 м²
1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kontomari, Греция
3
2
84 м²
2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Тавронитис, Греция
3
2
84 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус площадью 84 кв.м. в курортном поселке недалеко от Малеме, н…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
4
2
84 м²
1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
3
2
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
4
2
84 м²
1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kyparissos, Греция
3
1
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
3
2
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Драмиа, Греция
3
87 м²
1
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€260,000
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