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Таунхаусы в периферийной единице Ханья, Греция

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Municipality of Apokoronas
4
Municipality of Platanias
6
Municipality of Chania
4
Таунхаус Удалить
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14 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,39 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,04 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$984,892
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Chorafakia, Греция
Таунхаус
Chorafakia, Греция
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$399,542
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Grekodom Development
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Таунхаус в Xirosterni, Греция
Таунхаус
Xirosterni, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Douliana, Греция
Таунхаус
Douliana, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$295,177
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Агентство
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,04 млн
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Таунхаус в Xirosterni, Греция
Таунхаус
Xirosterni, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Chorafakia, Греция
Таунхаус
Chorafakia, Греция
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$740,034
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Grekodom Development
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Таунхаус в Aspro, Греция
Таунхаус
Aspro, Греция
Площадь 100 м²
Продается: Отдельный мезонет с видом на море и общим бассейном – Ханья, Крит В одном из п…
$319,918
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Grekodom Development
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Таунхаус в Калатас, Греция
Таунхаус
Калатас, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$631,679
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Grekodom Development
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Таунхаус в Калатас, Греция
Таунхаус
Калатас, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$767,461
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,06 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Тавронитис, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Тавронитис, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Beautiful Maisonette in Chania, Crete Maisonette in Chania, Crete. The best properties fo…
$270,462
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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