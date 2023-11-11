Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Ханья
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в периферийная единица Ханья, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
36 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кефалас, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€330,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Xirosterni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Xirosterni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€330,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кефалас, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€290,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Korakies, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€295,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 7/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€725,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€465,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€370,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€497,000
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platanias, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanias, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный мезонет площадью 53 кв.м. в Платаниас, Ханья. Главная резиденция распо…
€190,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€520,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€540,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€550,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€560,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€570,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€580,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€590,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Drapanias, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€365,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Нопигия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Kontomari, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kontomari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Тавронитис, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Тавронитис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус площадью 84 кв.м. в курортном поселке недалеко от Малеме, н…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Drapanias, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Drapanias, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Drapanias, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Kyparissos, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kyparissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Нопигия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Драмиа, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Драмиа, Греция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€260,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти