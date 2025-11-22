Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Ханья
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в периферийной единице Ханья, Греция

Municipality of Apokoronas
140
Municipality of Platanias
55
Municipality of Chania
52
Ханья
20
9 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,07 млн
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,04 млн
Вилла 6 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 6 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
В самом центре поселка Альмирида, всего в 300 метрах от популярного песчаного пляжа располаг…
$1,28 млн
Вилла 3 комнаты в Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,06 млн
Вилла 3 комнаты в Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$998,135
Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,39 млн
Century 21Century 21
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,06 млн
Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,39 млн
Вилла 4 комнаты в Малеме, Греция
Вилла 4 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$1,45 млн
Property InvestProperty Invest

