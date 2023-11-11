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Жильё в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
132
Platanias Municipality
47
Kissamos Municipality
23
Агиа Марина
19
Георгиополис
10
Кисамос
3
Платанос
3
Суда
3
484 объекта найдено
Дом 4 спальни в Вамос, Греция
Дом 4 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
This staggering stone villa for sale in Apokoronas, Chania Crete, is located in the famous p…
Цена по запросу
Дом 1 спальня с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 1 спальня с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 2
Площадь 143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 5
Площадь 143 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 124 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
Дом 4 спальни в Ханья, Греция
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Красивая отдельная вилла с частным бассейном, расположенная в отличном месте Платаниаса, сам…
€460,000
Дом 4 спальни в Ханья, Греция
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Эта вилла находится в городе Ханья, в очень красивом и тихом районе Хриси Акти. Вилла находи…
€1,25 млн
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Уникальная инвестиционная возможность, виллы на берегу моря в популярном туристическом район…
€500,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Эта вилла, расположенная на большом участке площадью 780 кв.м., имеет прекрасный вид на море…
€420,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Историческая мельница поселка превратилась в фантастический особняк площадью 310 кв.м. со вс…
€580,000
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 131 м²
Этаж 4/4
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Дом 3 спальни в Litsarda, Греция
Дом 3 спальни
Litsarda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Это фантастическая вилла на продажу в Апокоронас, Ханья, Крит. Он расположен в живописной де…
€495,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция Предлагаются таунхаусы с парковочными м…
€373,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция Предлагаются апартаме…
€405,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Святой Георгий, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Святой Георгий, Греция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция Предлагаются виллы с панорамным видом на…
€830,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Kaliviani, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Kaliviani, Греция
Комнаты 5
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция Предлагаются виллы с панорам…
€865,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
€375,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция Предлагаются квар…
€400,500
Дом 2 спальни в Кефалас, Греция
Дом 2 спальни
Кефалас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая современная вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья Крит, расположена в красив…
€459,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Тавронитис, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€160,000

Типы недвижимости в периферийная единица Ханья

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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