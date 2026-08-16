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Жилье в периферийной единице Ханья, Греция

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Municipality of Apokoronas
150
Municipality of Platanias
66
Municipality of Chania
55
Ханья
32
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289 объектов найдено
Дом 2 спальни в Вамос, Греция
Дом 2 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта недвижимость для продажи находится в Вамосе, Апокоронасе, Ханье, живописной и историческ…
$183,779
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Вилла в Municipality of Chania, Греция
Вилла
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Эти две изысканные виллы — Felis и Iris — расположены на историческом склоне холма Халепа, в…
$2,03 млн
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Дом 4 спальни в Xirosterni, Греция
Дом 4 спальни
Xirosterni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот прекрасный дом для продажи расположен в деревне Ксеростерни, Апокоронас, Ханья, в споко…
$530,249
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Квартира 4 спальни в Колибари, Греция
Квартира 4 спальни
Колибари, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Описание объекта: Мы предлагаем уникальный двухэтажный дом прямо на пляже, с пятью комнатами…
$682,754
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивные апартаменты с четырьмя спальнями (2 ванные комн…
$916,238
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Нопигия, Греция
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая вилла на продажу в Нопигии, Киссамосе, Ханье. Наслаждайтесь этим жилым простран…
$680,653
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,39 млн
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Вилла в Малакса, Греция
Вилла
Малакса, Греция
Количество спален 4
Воспроизведение видео Вилла, расположенная на просторном участке площадью 10 543,10 квадр…
$2,08 млн
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Аталанта
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Дом 3 спальни в Кефалас, Греция
Дом 3 спальни
Кефалас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот дом на продажу в Апокоронасе, Ханья, расположен в деревне Кефалас. Это мезонет площадью…
$372,378
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Дом в Drapanos, Греция
Дом
Drapanos, Греция
Этот дом на продажу в Драпаносе Ханья Крит расположен на холме с уникальным морем и закатом.…
$766,767
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Дом 2 спальни в Малеме, Греция
Дом 2 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это потрясающий проект, состоящий из 16 роскошных апартаментов на продажу в Малеме, Ханья, К…
$393,384
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Вилла в Альмирида, Греция
Вилла
Альмирида, Греция
Количество спален 3
Новая каменная вилла «Ра Роа» в Альмириде Каменная вилла Ra Roa расположена в престижном …
$982,702
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Аталанта
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Дом 5 спален в Циварас, Греция
Дом 5 спален
Циварас, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Его недвижимость для продажи находится в Циварасе, Апокоронасе, Ханье. Расположенный на част…
$969,685
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Квартира 3 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Описание объекта: Отличный инвестиционный потенциал Мы предлагаем исключительный двухэтажны…
$442,420
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 спальни в Кисамос, Греция
Квартира 3 спальни
Кисамос, Греция
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Описание объекта: Предлагаем к продаже отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Киссамосе…
$230,059
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Nils Ott Real Estates
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с видом на море и частным бассейном | Сфинари, Киссамос Локация: С…
$665,751
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Дом 5 спален в Municipality of Chania, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Это впечатляющая вилла для продажи в Акротири, Ханья, Крит. Он имеет общую жилую площадь 250…
$1,06 млн
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Дом 2 спальни в Вамос, Греция
Дом 2 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот удивительный отель для продажи в Апокоронас Ханья Крит расположен в живописной деревне …
$388,102
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Дом 2 спальни в Малеме, Греция
Дом 2 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная квартира на первом этаже для продажи расположена в Малеме, Платании, Ханье, ч…
$300,989
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Вилла 3 комнаты в Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$998,135
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Дом 2 спальни в Малеме, Греция
Дом 2 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная квартира на первом этаже для продажи в Малеме, Ханья, Крит, расположена в дер…
$403,665
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Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,04 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$984,892
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Дом 2 спальни в Стилос, Греция
Дом 2 спальни
Стилос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира с 2 спальней на продажу в Апокоронас Ханья расположена в деревне Стилис, в тихо…
$76,553
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Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Площадь 500 м²
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,27 млн
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Grekodom Development
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Дом 6 спален в Kournas, Греция
Дом 6 спален
Kournas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Эта потрясающая вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья Крит, расположена в живописной деревне…
$1,05 млн
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Дом 2 спальни в Вамос, Греция
Дом 2 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта строящаяся резиденция на продажу в Vamos Apokoronas Chania, Крит, расположена в очень жи…
$141,557
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Дом 3 спальни в Кокинон-Хорион, Греция
Дом 3 спальни
Кокинон-Хорион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта удивительная недавно отремонтированная вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья, Крит, расп…
$1,59 млн
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Дом 2 спальни в Вамос, Греция
Дом 2 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это удивительный мезонет для продажи в Апокоронасе, Ханья Крит, расположенный в оживленной д…
$483,653
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Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается: Роскошная Трехэтажная Вилла в Галатасе, Ханья Уникальная возможность для по…
$1,60 млн
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Ханья

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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