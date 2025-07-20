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Дома с гаражом в периферийной единице Ханья, Греция

Municipality of Apokoronas
121
Municipality of Platanias
35
Municipality of Chania
27
Municipality of Kissamos
12
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7 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$563,860
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Вилла 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Вилла 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
$596,391
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Вилла 4 комнаты в Plaka, Греция
Вилла 4 комнаты
Plaka, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
$1,01 млн
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Малеме, Греция
Вилла 4 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$924,099
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Дом 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Дом 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Три дома, построенные из цельного камня (отличается особой прочностью и красивым оттенком), …
$271,087
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$395,787
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Вилла 5 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 5 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Современная вилла класса люкс - это новый изысканный проект с большим плавательным бассейном…
$3,81 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Ханья

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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