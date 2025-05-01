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Дома в Municipality of Kissamos, Греция

Кисамос
3
12 объектов найдено
Дом 1 спальня в Кисамос, Греция
Дом 1 спальня
Кисамос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот эксклюзивный проект предлагает уникальную возможность испытать роскошную жизнь у Эгейск…
$340,419
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Дом 2 спальни в Нопигия, Греция
Дом 2 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This is a beautiful seaside apartment is for sale in Nopigia, Kissamos, Chania.  Enjoy this …
$296,731
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Дом 3 спальни в Нопигия, Греция
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это красивая вилла на продажу в Нопигии, Киссамосе, Ханье. Наслаждайтесь этим жилым простран…
$522,857
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Вилла 3 комнаты в Кисамос, Греция
Вилла 3 комнаты
Кисамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Вилла площадью 100 кв. м на продажу в Сфинари, Киссамос. Площадь участка составляет 2 акра.…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Кисамос, Греция
Дом 2 спальни
Кисамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот традиционный дом в классическом стиле на продажу в Кастелли, Киссамос, Ханья, является …
$384,454
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Дом 3 спальни в Агиос Георгиос, Греция
Дом 3 спальни
Агиос Георгиос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Это две недавно построенные роскошные виллы на продажу в Ханье, Киссамос. Виллы имеют общую …
$1,32 млн
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Дом 3 спальни в Тополия, Греция
Дом 3 спальни
Тополия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот красивый каменный дом в Киссамос Ханья Крит для продажи расположен в возвышенном сельск…
$439,376
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Дом 2 спальни в Нопигия, Греция
Дом 2 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая квартира на берегу моря продается в Нопигии, Киссамос, Ханья. Расположенная на …
$296,731
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Дом 1 спальня в Нопигия, Греция
Дом 1 спальня
Нопигия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
This is a beautiful apartment for sale in Nopigia, Kissamos, Chania. It spreads over one lev…
$269,756
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Дом 3 спальни в Нопигия, Греция
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая вилла на продажу в Нопигии, Киссамосе, Ханье. Наслаждайтесь этим жилым простран…
$547,023
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Вилла 4 комнаты в Драпаниас, Греция
Вилла 4 комнаты
Драпаниас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$506,215
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 спальни в Нопигия, Греция
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Так близко к морю вы можете почувствовать запах этой прекрасной квартиры на продажу в Нопиги…
$328,433
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Параметры недвижимости в Municipality of Kissamos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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