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Виллы в периферии Центральной Греция, Греция

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Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
Municipality of Tanagra
4
Municipal Unit of Inofyta
4
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28 объектов найдено
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 585 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,89 млн
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811 680
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$920 953
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Цена по запросу
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 6
Площадь 580 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$649 390
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 5
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,77 млн
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TekceTekce
Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 335 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$448 669
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Вилла в периферия Центральная Греция, Греция
Вилла
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 7
Площадь 595 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$1,83 млн
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$531 319
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$818 915
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Вилла в Арахова, Греция
Вилла
Арахова, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$531 319
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 2
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$560 837
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811 680
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Вилла в Дитики-Франгиста, Греция
Вилла
Дитики-Франгиста, Греция
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
$3,31 млн
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 5
Площадь 493 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$1,36 млн
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811 680
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Вилла в Дитики-Франгиста, Греция
Вилла
Дитики-Франгиста, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$625 776
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Вилла в Дельфы, Греция
Вилла
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
$885 531
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
695 000 € Тип недвижимости: Вилла Спальни: 3 Общая площадь участка: 311 м² Жилая площадь…
$823 151
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Вилла в Ливанате, Греция
Вилла
Ливанате, Греция
Количество спален 9
Площадь 525 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 525 кв.м в центральной Греции. Подвал состоит из 2 спальн…
$1,13 млн
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается в…
$826 496
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 460 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$814 689
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Вилла 5 комнат в Dorida Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Aegean Breeze II — это комплекс прибрежных апартаментов и вилл в Ханье, …
$413 131
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Вилла 4 комнаты в Dorida Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298 046
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Вилла 2 комнаты в Glyphada, Греция
Вилла 2 комнаты
Glyphada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
1 037 / 5 000 Результаты перевода Перевод Этот умный дом, оснащенный технологией KN…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аливерион, Греция
Вилла 5 комнат
Аливерион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Мармарион, Греция
Вилла 5 комнат
Мармарион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Эта великолепная вилла предлагает расслабленную жизнь на острове, всего в нескольких минутах…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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